Slaven Belupo i Šibenik remijem otvorili novo kolo. Koprivničani uz puno muke spriječili poraz

Nogometaši Slaven Belupa i Šibenika odigrali su 2-2 (1-1) u prvoj utakmici 11. kola domaćeg prvenstva na stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici. Šibenčani su poveli golom Ivana Božića u 20. minuti, ali je uslijedio preokret. U 30. minuti je izjednačio Ilija Nestorovski, a 57. minuti je Tomislav Božić postigao pogodak za vodstvo Slaven Belupa. Konačnih 2-2 postavio je u 88. minuti Marin Prekodravac. Slaven Belupo je od 75. minute bio s igračem manje, jer je zbog drugog žutog kartona isključen Michael Agbekpornu. Šibenik je sa 12 bodova skočio na šesto mjesto, a Slaven Belupo je sa šest bodova ostao na začelju. Vodeći Hajduk ima 24 boda, četiri više od Rijeke i Dinama.

U dvoboju momčadi iz donjeg doma prvenstvene ljestvice imperativ pobjede bio je na strani Koprivničana, koji su u dosadašnjih deset kola osvojili pet bodova, sve na domaćem terenu. Šibenčani su pod vodstvom Marka Kartela u prošlom kolu doživjeli domaći poraz od Osijeka, pa je ovo na neki način bila utakmica iskupljenja. Gosti su svoj cilj odlučili ostvariti zatvaranjem prilaza svom golu prepuštajući posjed domaćinu, ali uz prijetnje iz kontranapada. Takva je taktika rezultirala terenskom nadmoći Slaven Belupa i rijetkim izlascima Šibenčana u suparničku polovicu. No, to nije spriječilo goste da budu ti koji su prvi zatresli mrežu.

U 20. minuti je jedna presječena lopta Bakića na sredini terena rezultirala protunapadom igrača u narančastim dresovima. Po desnom boku se sjurio Šime Gržan, a kad je došao do visine kaznenog prostora poslao je brzu loptu na bližu vratnicu gdje je bio Bruno Zdunić. On nije dobro zahvatio loptu, ali je ona produžila do Ivana Božića koji ju je primirio i lakoćom svladao Ivana Suška. Koprivničani nisu dugo čekali na izjednačenje, iako je gostujući vratar Antonio Đaković zaustavio pokušaj Libera u 28. minuti, a potencijalno opasan udarac Agbekpornua je u 29. minuti završio u bloku.

U 30. minuti dosuđen je slobodan udarac na desnom boku za domaću momčad. Ljuban Crepulja je ubacio na visinu peterca, gdje je najviši u skoku bio makedonski napadač Ilija Nestorovski i glavom svladao Đakovića za izjednačenje na 1-1. Pogodak je bio samo poticaj za domaće da krenu po još jedan, ali u njihovim pokušajima nije bilo dovoljno preciznosti ili snage te je nakon 45 minuta rezultat ostao 1-1.

Ista je situacija bila i na početku drugog dijela. Slaven Belupo je bio taj koji je tražio put prema drugom pogotku i do njega je došao u 57. minuti, opet nakon ubačaja s desnog boka. Ovaj put je asistent bio Antonio Bosec, a strijelac glavom domaći kapetan Tomislav Božić. Slaven Belupo tu nije stao. Momčad Marija Kovačevića željela je i treći pogodak, ali je u jeku napada ostala s igračem manje. Michael Agbekpornu je povukao protunapad, ali mu je oko sredine terena lopta izmakla kontroli. Prvi je do nje stigao Marin Prekodravac, a Agbekpornu ga je pokosio. Splitski sudac Duje Strukan opravdano je ganskom nogometašu pokazao drugi žuti karton.

S igračem više Šibenik je krenuo po izjednačenje i do njega došao u 88. minuti. Josip Majić je pucao snažno s oko 25 metara, a vratar Sušak samo odbio loptu koja je nezgodno odskočila ispred njega. Prvi je do lopta stigao Lovre Kulušić i glavom je poslao prema mreži. Tamo je na nju naletio i Prekodravac te dovršio akciju svojim prvi prvenstvenim pogotkom u dresu Šibenika. Iako su imali igrača manje, domaći su umalo došli do pobjede u sučevom dodatku, ali je udarac Dominika Martinovića prohujao pokraj vratnice te je ostalo 2-2.

Ovo će kolo biti nastavljeno u subotu, a na rasporedu su dva dvoboja: od 16 sati vodeći Hajduk će na Poljudu ugostiti Lokomotivu, a od 18.30 sati na Rujevici će igrati drugoplasirana Rijeka i Varaždin. Nedjeljni program će u 16 sati na Maksimiru otvoriti Dinamo i Osijek, a u 18.30 sati će ga u Velikoj Gorici zaključiti Gorica i Istra 1961.

