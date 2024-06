Bivši vatreni dobro poznaje Portugalce: Joško je stijena, ali s jednim igračem će voditi rat na terenu

Vedran Runje krajem ove sezone završio je svoju priču u Portu. Naš je bivši reprezentativac bio pomoćnik Sérgija Conceiçãa. Njihov je ugovor istekao i Runje će od sljedeće sezone nekim drugim putem.

– Da, istekao nam je ugovor, a došla je i nova upravljačka struktura, promijenjen je i predsjednik. Sada ću se najprije dobro odmoriti, a onda ćemo vidjeti kojim putem dalje – počeo je Runje.

Najavio je utakmicu Portugala i Hrvatske.

– Znamo da nam kroz povijest Portugal nikada nije odgovarao. Igraju jako agresivnim stilom, vole dosta držati loptu, a imaju sjajne igrače. Ne može gore, reklo bi se. Imaju nekolicinu novih, jako zanimljivih igrača. Tu priču predvodi, naravno, Cristiano Ronaldo.

Čudo prirode

Ali i Pepe, s 41 godinom na leđima...

– Imao sam čast s njim raditi zadnje tri godine. On je čudo prirode. Što jede? Ne znam. Njegov mentalitet i radna etika su nevjerojatni. Prvi je na svakom treningu, od dolaska do rada. Kad su naši stariji igrači u pitanju, onda imamo stav da će trening odraditi pod ručnom, tek tako. Kod njega je svaki trening na najjače, nešto nevjerojatno.

VIDEO Modrić odradio prvi trening s vatrenima. Dalićevi izabranici spremaju se za Portugal

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nama sa strane djeluje kao nekakav luđak.

– Ma kakvi, baš suprotno. Ima nevjerojatnu socijalnu inteligenciju i jako je ugodan, fenomenalna osoba. Opušten tip koji se voli puno šaliti. Nikada ne biste rekli da je to onaj lik kojeg ste mogli vidjeti u najrazličitijim "luđačkim" stanjima. Ali kada se radi, onda nema zafrkancije. Naravno, ako ima neki problem na terenu, kao što ste vidjeli često, zna biti gadno.

U ovoj momčadi je i Francisco Conceição, inače sin bivšeg legendarnog portugalskog reprezentativca i donedavno trenera Porta.

– Da, to je igrač na kojeg treba paziti. Nevjerojatnih je fizičkih karakteristika, brz je kao munja. Iznimno je agilan i može puno puta ponavljati trku u visokom ritmu na tom desnom krilu. Najgore za obranu je da stalno ide u dribling u situacijama jedan na jedan ili jedan na dva. Takve je igrače najteže čuvati. Ponekad to ode u neumjereno forsiranje. Većina igrača, kada ne uspije u prva dva-tri driblinga, ponekad odgodi odluku o driblingu. Ovaj ne odgađa ništa. Igra na desnoj strani, ali mu je lijeva dominantna noga. Desnom nogom najčešće podbada na drugu vratnicu ili snažno na prvu. Više je koristi kao prijeku potrebu.

On bi, dakle, trebao voditi bitku s Joškom Gvardiolom.

– Baš me zanima kako će to izgledati. Ne treba trošiti riječi o Jošku, to je stijena. Francisco ima nevjerojatnu startnu brzinu, ta prva dva koraka. Igrali smo i protiv Arsenala, odnosno najboljih europskih momčadi, ali on samo ide, bez ikakvog kompleksa. Dosta puta ne prođe, ali toliko puta proba, da obrambeni igrač mora stalno biti koncentriran.

A tko su ostale glavne poluge?

– Imao sam priliku raditi s vratarom Diogom Costom. Brani u Portugalu već tri sezone. Kada sam stigao u Porto, on je bio druga opcija. No nakon što sam s njim odradio nekoliko treninga, vidjelo se da mora biti prvi vratar. Iskoristio je to na najbolji način i neupitan je prvi izbor. Kompletan u svakom smislu, posebice po pitanju mentaliteta što im je glavni kriterij. Možda zbog toga i imaju dobar rad i rezultate u klupskom nogometu. Costa je odličan u radu s obje noge, igri jedan na jedan, dubini... Sigurno mu slijedi iskorak u neku od najjačih liga, a ovo Europsko prvenstvo bit će mu ključno za to. Ne znam hoće li se Pepe oporaviti nakon ozljede Ahilove tetive, a i godine ga pritišću.

Joao Felix isto se muči s ozljedama?

– On je važna karika, naravno. No ne mislim da će biti ključan igrač. Portugalci imaju dosta kvalitetnih igrača u veznom redu i na krilu, kao što su Rafael Leao, Bernardo Silva... Radio sam i s Vitinhom, sada u PSG-u, a on ima isto sjajnu sezonu. Bruno Fernandes jedan je od ključnih igrača. Upitan je Ruben Neves, koji igra u Saudijskoj Arabiji. Možda je nedostatak to što se trenutačna kvaliteta saudijske lige ne može uspoređivati s europskom razinom. U obrani je nezamjenjiv Ruben Dias, imaju mladog Antonija Silvu iz Benfice, on je jako potentan, ali ima mali problem s brzinom. To u modernom nogometu zna biti problem. Doduše, on je inteligentan i zna sakriti nedostatke, ali kad dođeš na najvišu razinu, onda nema skrivanja. Moraš dati ono što imaš.

Lakša skupina

Portugalci imaju puno lakšu skupinu nego mi?

– Mislim da prolazak skupine ne bi trebao biti problem ni nama ni njima. Problem je ako se ide do kraja. Bilo bi lijepo da napravimo još jedan veliki rezultat na Euru. Ne kažem da će biti lagano. Većina momčadi je na okupu nakon SP-a i to može biti ključno. Portugalci imaju toliko dobru reprezentaciju da nemaju pravo na kiks. Mislim da bi trebali minimalno otići do polufinala. Ima tu dosta momčadi koje su u najužem krugu, poput Francuza ili Španjolaca.

A što može Hrvatska? Dalić ima svoje brige, poput one s formom Ivana Perišića...

– Ne treba posebno govoriti o Ivanu. On je jako važna karika, i ne samo u igračkom smislu. On je snažan karakter, pobjednik koji ne prihvaća prosječnost, stalno mora biti najbolji. Pratio sam njegov povratak kroz Hajduk. Kao navijač hrvatske reprezentacije nadam se da će biti pravi. Priča se o Ivanušecu kao opciji za to krilo. On je imao nezgodnu ozljedu na početku sezone, no jako je dobro završio sezonu. Pjaca ima neupitnu kvalitetu, nadam se da je spreman. No Hrvatska nije samo Perišić ili Pjaca. Stožerni igrač je Modrić i on sve to kontrolira i pomaže izborniku u zamislima. Uoči prošlog SP-a isto je bilo preispitivanja o sustavu igre i taktici. Normalno da izbornik pokušava pronaći neke druge opcije, provjeriti kako se tko s kim slaže.

GALERIJA Papa Franjo primio Hrvatsku nogometnu reprezentaciju