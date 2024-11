Bivši vatreni dobro poznaje Borussiju: 'Dinamo može protiv njih, ali zatim slijedi Hajduk i Poljud'

Igrati u Ligi prvaka je čast, prestiž, pa i užitak uz to što donosi i veliki novac kojim europski manji klubovi većim dijelom mogu napuniti svoj godišnji proračun i ipak mirnije živjeti. Uz to, velika je stvar igrati protiv najboljih europskih klubova, a Dinamo si je to osigurao, k tome nije ni samo prolaznik nego se legitimno bori za prolazak u nokaut-fazu iako je nakon 2:9 poraza od Bayerna izgledalo da je zalutao u ovo natjecanje. No, onda remi s Monacom pa pobjede nad Salzburgom i Slovanom izbacili su plave u krug klubova koji imaju pravo nadati se nokaut-fazi lige prvaka.

Plavi imaju još četiri utakmice do kraja prve faze novog formata, imaju sedam bodova i imaju sedam meč-lopti s kojima se mogu izboriti za nokaut-fazu, biti među 24 najbolje od 36 momčadi koje su u ovom natjecanju. Prvu priliku imaju već danas kad će u 21 sat početi utakmica s njemačkim velikanom Borussijom Dortmund.

Zanimljivo s Terzićem

Riječ je o klubu koji je u prošlom izdanju Lige prvaka igrao u finalu i izgubio od Real Madrida, do tamo ih je doveo Edin Terzić, no on je otišao iz kluba, te je bio u Zagrebu na seminaru trenera, a bit će i danas na utakmici u Maksimiru.

– Vidio sam Terzića na tom seminaru, ali iz zadnjih klupa, mi slabiji učenici smo iza, oni bolji su naprijed, ali bilo je zanimljivo poslušati i biti tamo uz jako puno trenera – kaže nam Danijel Pranjić, naš bivši reprezentativac, igrač Dinama, ali i Bayerna, koji je sad u trenerskim vodama.

Pranjić je igrao u Bayernu, velikom rivalu Borussije Dortmund koja danas dolazi na Maksimir.

– Vidjet ćemo što će biti, ali svakako će biti zanimljivo. No, bit će teško Dinamu jer način na koji igra Borussije ne odgovara Dinamu, ali to smo mislili i prije utakmice s Monacom pa su nas plavi ugodno iznenadili. Istina je kako su kiša i natopljeni teren išli na ruku Dinamu, možda bi kiše moglo biti i danas, ali pokazalo se da je nogomet danas toliko nepredvidljiv. Dinamo je u Ligi prvaka pokazao da igra dobar nogomet i svakoga može iznenaditi. Ova je utakmica važna i Dinamu, ali i Borussiji, mi se nadamo bodovima, ali bit će jako teško protiv uvijek napadački orijentirane Borussije, oni uvijek igraju za gol više, imaju brze igrače, ali naći će Bjelica nekakvu formulu da ih iznenadi i nadamo se bodovima.

Problem je što Dinamo ima puno problema s ozljedama, Nevistić, Petković, Sučić, mišić, Ademi... i Bjelica mora tražiti igrače s kojima će u borbu danas, ali i u nedjelju u Splitu s Hajdukom, no problema na drugoj strani ima i Sahin.

– Ima Bjelica dosta ozlijeđenih važnih igrača, ali to je tako, ne možeš birati, no i to je čar nogometa, moraš odgovarati kao trener na probleme, ne sumnjam da će donijeti najbolje odluke, ne treba sad na to gledati, već se okrenuti pozitivi – kaže Pranjić.

Velika je utakmica danas pred Dinamom, ali u nedjelju igra možda i još važniju, s Hajdukom u Splitu.

– Iako će vam svi uvijek reći da idu korak po korak, mislim da će i u današnjoj utakmici već razmišljati o Hajduku, na Bjelici su taktičke odluke, koga staviti da igra danas, a koga protiv Hajduka koji je u ovom trenutku sigurno važniji. Koliko god je svaka sljedeća utakmica najvažnija, situacija je za Dinamo specifična jer ako Hajduk pobijedi u derbiju bodovno će se značajno odvojiti, u Splitu će biti euforija i zato me zanima kako će Dinamo u ove dvije velike utakmice izgledati – kaže nam Pranjić.

Možda na ruku Dinamu ide činjenica da Borussia ima velikih problema kad igra u gostima tijekom ove sezone.

Očekujem žuti zid na jugu

– Oni uvijek igraju na isti način bilo kod kuće, bilo u gostima. A dogodi se u nogometu da uđeš u takvu seriju, ali budite sigurni da oni dolaze po tri boda, kod njih nema kalkulacija, to su Nijemci, a pogotovu Borussia igra jednako otvoreno i doma i vani, možda je to i dobro, vidjeli smo Dinamo protiv Monaca, uspiju li plavi iskoristiti prostor u zadnjoj trećini kroz tranziciju, mogu od uspjeha.

Pranjić je iskusio kako je to igrati u Dortmundu pred fanatičnim navijačima, a puno će ih biti i danas na maksimirskom jugu.

– Uh, znamo kakav je taj žuti zid na Westfalenu, kad tamo istrčiš, sve se trese, sigurno će ih biti punu u Zagrebu pa će na jugu biti žuti zid, oni stvarno vjerno prate momčad, slično kao što Torcida prati Hajduk, bili su uz klub i kad je bio u problemima. Vjerujem u dobru atmosferu u Maksimiru koji je rasprodan, ali nažalost, nema te istočne tribine. Nešto treba mijenjati, nadam se da će nakon Rujevice i Osijeka i ostali naši klubovi dobiti prave stadione – zaključio je Danijel Pranjić pred današnji sraz Dinama i dortmundske Borussije u kojem su bodovi važni za oba kluba.

