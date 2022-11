Belgijski izbornik: 'Hrvatska je mala zemlja i lošije plasirana, jednostavna pobjeda bit će dovoljna'

Nešto više od 24 sata ostala su do ogleda trećeg kola po skupinama te dvoboja Hrvatske i Belgije koji započinje od 16 sati, a sudit će ga engleski sudac Anthony Taylor. Puno se prašine podignulo u belgijskom taboru nakon što su mediji javili kako su se senatori potukli, a izbornik Martinez je poručio igračima kako mogu raditi što ih je volja. Eden Hazard je jučer ukazao na press konferenciji te poručio kako ničeg spornog nema, sve je u redu te se Belgijci normalno pripremaju za utakmicu protiv kockastih.

Ipak, jedan neobičan potez je napravio izbornik Roberto Martinez koji je napisao pismo sam sebi, točnije izbornik je napisao sportskom direktoru Kraljevskog nogometnog saveza Belgije, Španjolac obnaša obje funkcije.

Dragi gospodine Martinez, tehnički direktore Kraljevskog Belgijskog nogometnog saveza

- Kao što smo dogovorili kod naše zadnje obnove ugovorne obveze, ovim Vas pismom obavještavam o evaluaciji moje izvedbe na svjetskom prvenstvu u Kataru. To je moj treći veliki turnir s ovom organizacijom, a složit ćete se, naši rezultati u prethodnih šest godina bili su ništa manje no - impresivni. Ne samo da naša Belgija igra završnicu nekog velikog natjecanja peti put zaredom, što je već samo po sebi nezabilježen uspjeh u našoj povijesti, već je opet u igri za prolazak u nokaut-rundu. Jedna mala, jednostavna pobjeda protiv Hrvatske, zemlje s manje stanovnika i lošije plasirane na Fifa rang-listi od nas bit će dovoljna - napisao je između ostalog Martinez u pismu te otkrio hoće li nastaviti kao izbornik:

- Nema prašine u zraku. Samo pokoji oblak koji se pomaknuo malo bliže nama ovdje u pustinji. Da, neke riječi pale su u svlačionici, ali ne, to ne znači da se ja ponašam ikako drugačije no što sam to činio svih prethodnih godina. Čim moj posao u Kataru završi, radujem se brzom produžetku ugovora, a na što mi je Vaš šef, predsjednik Kraljevskog nogometnog saveza, skrenuo pozornost proteklog tjedna.

Standings provided by Sofascore

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista