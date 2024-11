Barca upisala prvi ligaški remi sezone; Atletico u posljednjim minutama 'ukrao' pobjedu

Nogometaši Barcelone imali su sve u svojim rukama, ali do tri boda nisu stigli kod Celte u utakmici 14. kola španjolske La Lige, završilo je podjelom bodova 2-2. U otvorenoj utakmici, s mnogo prilika na obje strane, Barcelona je vodila 2-0. Strijelci su bili Raphinha u 15. i Robert Lewandowski u 61. minuti. Dva gola plusa Barcelona je imala sve do 84. minuta kada je brzopotezno ispustila prednost. Prva loša vijest za Barcelonu je bio drugi žuti karton Casada u 82. minuti, a Celta je odmah naplatila igrača više. Prvo je Alfon Gonzalez u 84. smanjio, dok je u 86. minuti, nakon odličnog driblinga, Hugo Allvarez pogodio za 2-2. U samom finišu mogli su i jedni i drugi do preostala dva boda, ali završilo je remijem.

Barceloni je ovo bio prvi ligaški remi u sezoni. Na vrhu je i ima 34 boda. Atletico Madrid ima 29, a Real Madrid 27 uz dvije utakmice manje. Celta je ostala na 11. mjestu. Nogometaši Girone lako su osvojili tri boda u 14. kola španjolske La Lige, pred svojim su navijačima nadjačali Espanyol i slavili s 4-1. Sve je bilo gotovo za manje od trideset minuta igre, toliko je trebalo domaćem sastavu za čak četiri gola. Povela je Girona u četvrtoj minuti golom Gila, a potom je dva pogotka dao Miovski, reprezentativac Sjeverne Makedonije. Pogađao je u 16. i 21. minuti za 3-0. Krejči je u 27. povećao na 4-0. U nastavku susreta gosti su tek stigli do počasnog gola, a strijelac je bio Puado u 55. minuti. Girona je ovom pobjedom skočila na peto mjesto, dok je Espanyol ostao nisko, na pretposljednjem mjestu ljestvice.

Dramatična je bila utakmica u kojoj je Mallorca u gostima svladala Las Palmas 3-2. Sve do 77. minute gosti su imali sigurnih 2-0 nakon golova Danija Rodrigueza i Roberta Navarro. Las Palmas je brzo izjednačio, strijelci su bili Essugo u 77. i Fabio Silva iz jedanaesterca u 83. minuti. U 88. minuti gosti su ostali i s igračem manje nakon isključena Muriqija, ali su unatoč tome zabili pogodak koji im je omogućio slavlje. Strijelac je bio Mojica u 91. minuti, a Mallorca je šesta na ljestvici.

Iako su gubili sve do 76. minute nogometaši madridskog Atletica su na svom terenu svladali Alaves 2-1 u dvoboju 14. kola španjolske La Lige. Nastavio je time Atletico dobar domaći prvenstveni niz, u sedam utakmica u Madridu ostvario je pet pobjeda i dva remija. Atletico je barem privremeno preskočio Real i drugi je na ljestvici. Real ima dvije utakmice manje. Alaves je poveo već u sedmoj minuti kada je Jon Guridi realizirao jedanaesterac. Premda je Atletico stalno napadao gosti su čuvali vodstvo sve do 76. minute. Tada je dosuđen novi jedanaesterac, ovaj put za domaćina, a Antoine Griezmann je pogodio za 1-1. Do pobjede je Atletico stigao deset minuta kasnije kada je De Paul lijepo asistirao, a Norvežanin Sorloth topovski pogodio u rašlje bližeg kuta za pobjedu Atletica 2-1.

U prvom subotnjem susretu nogometaši Valencije su došli do tek druge pobjede u sezoni, kao domaćini su svladali Betis 4-2. Ovom pobjedom Valencia je pobjegla sa samog dna ljestvice, dok je Betis ostao na sedmom mjestu. Valencia je povela već u osmoj minuti golom Tarrege, a potom je na scenu stupio domaći igrač Hugo Duro koji je zabijao na oba kraja travnjaka. Prvo je u 14. minuti pogodio vlastitu mrežu za 1-1, ali je u 50. i 53. pogađao na pravoj strani za velikih 3-1 Valencije. Do kraja susreta svaka je momčad postigla po pogodak za konačnih 4-2. Strijelac je za Valenciju bio Diego Lopez u 56., a za goste Luis Avila u 66. minuti. Cijela utakmica na Mestalli je bila prepuna emocija zbog nedavne tragedije koja je pogodila ovaj dio Španjolske uslijed nezapamćenih poplava.

Nedjeljni parovi su Osasuna - Villarreal, Sevilla - Rayo Vallecano, Leganes - Real Madrid i Athletic Bilbao - Real Sociedad.