Suci Hrvatu oduzeli najveću pobjedu karijere: 'Ovo nije moguće! Dao bih desnu ruku za to...'

Proslavljeni hrvatski košarkaški as Aramis Naglić ovog je petka bio na pragu povijesne senzacije. Naime, nekadašnji prvak Europe sa splitskom Jugoplastikom i sudionik epskog olimpijskog finala iz Barcelone 1992. danas je izbornik reprezentacije Slovačke. Naglić je u 3. kolu kvalifikacija za Eurobasket sljedeće godine dočekao Španjolsku.

Izgubila je Slovačka rezultatom 76:72, i to nakon dva produžetka. Regularni dio završio je tek 59:59, a Slovačka je osam sekundi prije kraja prvog produžetka imala naizgled teško dostižnih 66:61. No, najprije je Španjolac Santi Yusta zabio tricu, a na pet sekundi prije kraja Slovačka gađa jedno od dva slobodna bacanja.

Nije tu bio kraj. Fran Guerra za Španjolce promašuje tricu pa na semaforu do kraja ostaje 0.4 sekunde. U tome je vremenu slovački igrač krivo izveo aut, a Yusta je to presjekao i zabio tricu sa zvukom sirene za 67:67. U drugom produžetku Španjolci su stigli do pobjede, ali ostaje upitno je li baš Yusta stigao u četiri desetinke sekunde presjeći loptu i poslati je prema košu prije isteka vremena. Suci su dugo odlučivali i na kraju dosudili da je koš regularan.

"Mogu puno raspravljati o tome što se dogodilo na kraju. Mislim da za 0,4 sekunde, teoretski, nije moguće dotaknuti loptu, da lopta ode na pod, a zatim pucati. Mogu dati desnu ruku za to da to nije moguće", rekao je Aramis Naglić nakon utakmice. Slovačka je sada na 0-3 nakon tri kola, čini se kako ni ovoga puta neće uspjeti izboriti plasman na Europsko prvenstvo.