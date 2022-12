Argentinski mediji: Dalić je izjavama o Messiju 'nabrijao' i razljutio gaučose

Ugledne i čitane argentinske novine Clarin napisale su članak o tome da je Zlatko Dalić svojim izjavam dodatno motivirao Messija i ekipu uoči polufinalnog dvoboja vatrenih i gaučosa od 20 sati. Clarin je izvukao Dalićeve izjave s jučerašnje press konferencije u kojima je komplimentirao najboljem igraču Lionelu Messiju, ali je istaknuo kako ne trči puno i ne sudjeluje u obrambenim zadacima. Ako argentinski mediji smatraju da je to motivacija više, neka im bude tako...

- Ne trči puno, ne trči ni za loptom. On čeka loptu sa svom snagom i energijom. On ne sudjeluje u obrani i ne smijemo mu dozvoliti da primi loptu jer tada radi najviše štete, s obzirom na to da je najbolji igrač na svijetu u posljednjih 10 godina - izjavio je naš izbornik, a Argentinci su to protumačili na svoj način.

Clarin ističe da je time dodatno 'napalio' i razljutio Lea Messija, a povezali su to s izjavom nizozemskog izbornika Louisa van Gaala uoči dvoboja četvrtfinala protiv Argentinaca.

- On je igrač koji može odlučiti utakmicu u individualnoj akciji. U polufinalu 2014. igrali smo protiv Argentine, koja nije dotaknula loptu, a mi smo izgubili na penale. Sad želimo osvetu - rekao je Van Gaal i time navodno ozbiljno uznemirio zvijezdu PSG-a.

