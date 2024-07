Zvijezda Voicea oduševila prvim singlom: 'Urban mi je bio i ostao glazbeni uzor, ostalo je slučajnost'

Nakon što je svojim sjajnim izvedbama, koje na YouTubeu broje ukupno više od pola milijuna pregleda, Ana Širić oduševila gledatelje showa "The Voice", sada je sa svojim uzorom i mentorom Damirom Urbanom objavila po mnogočemu poseban prvi singl. Tijekom natjecanja u showu Ana Širić i Urban postali su prijatelji, a prije finala mnogima omiljeni mentor zamolio je gledatelje da mladu glazbenicu podrže i nakon što televizijsko natjecanje završi. Nije trebalo proći puno vremena da publika dočeka priliku za to, budući da već sada može vratiti malo ljubavi i emocije Ani, koja ju je oduševljavala svojim vokalom iz emisije u emisiju. Za pjesmu "Kažu svi da izmišljam" ovog je tjedna snimljen i spot u režiji Milice Czerny Urban, a u dva dana pogledan je više od 40 tisuća puta.

Ovog tjedna predstavili ste i spot za svoj prvi singl "Kažu svi da izmišljam". Spot je u jednom danu pogledan više od 30 tisuća puta, a svi su oduševljeni pjesmom i emocijama koje ste Urban i vi prenijeli. Što kažete na to, jeste li se nadali da će pjesma tako utjecati na ljude?

Nisam se nadala da će pjesma toliko utjecati na Ijude. Prema komentarima koje sam dobila i pročitala na društvenim mrežama, pjesma je uspjela pokrenuti emocije kod slušatelja i na to sam jako ponosna.

Kako ste se osjećali kada vam je Urban prvi put predložio da otpjevate njegovu pjesmu?

Damir mi je jedan dan u poruci poslao tekst i melodiju, bez prethodnog razgovora. Na prvo slušanje i čitanje stihova, odmah sam bila uvučena u atmosferu. Trebalo mi je vremena da shvatim da ne pjevam pjesmu koju je Damir snimio za sebe, već da to treba biti moja pjesma. Kada sam to shvatila, ništa mi nije bilo teško. Svaki idući korak bio je jednostavan i prirodan.

Kako je bilo na snimanju spota, Milica je, čini se, jako dobro prenijela vaše emocije?

Snimanje spota bilo je predivno. Naravno da je za mene bilo zastrašujuće, ali uz Milicu, Damira i ekipu nisam osjećala pritisak da budem netko drugi, glumica u scenama. Dobila sam slobodu da budem ono što jesam, obična djevojka u sadašnjosti.

Rekli ste više puta da vam je Urban bio jedan od glazbenih uzora, a onda vam je postao mentor u "The Voiceu" pa na kraju i prijatelj. Kakvo sada mišljenje imate o njemu kada ste ga bolje upoznali?

Prije "The Voicea" imala sam mišljenje o Damiru. A kada vam netko postane prijatelj, sva mišljenja se brišu i padaju u nebitne planove. Zahvalna sam na svim događajima koji su nas povezali, odveli na neobičan put i tako spojili dva života, jedan poznati i jedan nepoznati. Damir Urban bio je i ostat će moj glazbeni uzor, moj mentor, a sve ostalo je ionako čudesna slučajnost.

Vaš prvi nastup s Urbanom bio je na Zagreb Classicu, no čim ste počeli pjevati, krenuo je potop. Kako vam je tada bilo, ipak ste nastavili pjevati?

Iako mi je neizmjerno žao što je koncert odgođen, moja neobjašnjiva sreća zbog oluje i kiše, osjećaj koji je pružila, dječju radost, mokri do kože, baš kao što je i pjesma ogoljena do kosti. Za mene je kiša blagoslov, a prvo izvođenje pjesme, moje prve pjesme... u nekom paralelnom svemiru, potpisala bih kao i posljednje.

Kako ste se odlučili prijaviti na "The Voiceu"? Jeste li se odmah nadali da će vam Urban biti mentor?

Ne bih se prijavila da me prijatelji nisu nagovarali. Prošlo je dosta vremena i na zajedničkoj probi benda odlučili smo ispuniti prijavu. Svi su sudjelovali u ispunjavanju, svi su nešto napisali, pjesmu za prijavu snimili smo u tom trenutku. Sve ostalo nadrealno je za opisati. Tek sam uoči snimanja "blind audicije" saznala da je i Damir Urban u jednom od stolaca. Nikad u životu nisam imala takvu tremu, ne zbog pjesme ili mogućeg ispadanja, nego zbog sumnje u sebe. U glavi mi je bila misao: "Što ako se moj glas ne svidi Urbanu, kako ću sebe pogledati u oči nakon toga?" Opet kažem, nadrealne priče djevojke sa sela. Ali, na kraju, Damir se okrenuo. Da nije, ovog intervjua ne bi bilo.

Kako vam je bilo tijekom samog snimanja, je li emisija opravdala vaša očekivanja?

Snimanje emisije bilo je stresno i uzbudljivo. Sva su moja očekivanja ispunjena. Ne bih ništa mijenjala što se dogodilo.

Kako na vaš uspjeh gledaju rodbina i prijatelji u Posušju? Vjerujem da vam je značila i nominacija za Večernjakov pečat?

Obitelj i prijatelji velika su mi potpora. Svi su me pratili i podržavali dok sam se natjecala, a sada kada imam prvu pjesmu, već je svi znaju napamet. Također, i svi iz grada i okolice prate moj put i uvijek mi daju do znanja da su podrška. Nominacija za Večernjakov pečat jako me iznenadila, nisam mogla ni zamisliti da bi se takvo nešto moglo dogoditi.

Radite kao medicinska sestra na Svetom Duhu. Stignete li uskladiti sve obveze? Hoćete li se nastaviti baviti tim poslom ili se možda vidite u glazbi?

Prije dva tjedna napustila sam posao u bolnici. Obveze su se mogle uskladiti, ali bilo ih je previše. Namjeravam se ostvariti u obje profesije, ali kad bih morala izabrati samo jedno, bila bi to glazba, uvijek je to bila glazba.

Ostane li vam slobodnog vremena? Imate li kakve hobije?

Slobodno vrijeme uvijek iskoristim za druženje, izlaske i koncerte. Jedan od dražih hobija su mi gramofonske ploče, koje skupljam posljednjih godina. Obožavam zvuk vinila i ugođaj koji pruža. Također volim gledati filmove, jako puno filmova i klasika.

Koji su vam daljnji planovi nakon ovog singla? Hoćemo li vas moći uskoro vidjeti na novim nastupima? Spremate li i album?

Trenutačno mi je jedini i najbitniji plan da se odmorim i provedem ljeto s obitelji i prijateljima. Naravno da ne namjeravam stati na jednoj pjesmi. Želim se potruditi i pokušati ispuniti svoje želje, kojih ima jako puno, a jedna od njih je i album. Svakako ne želim srljati. Za mene je pravi put onaj koji se s vremenom sam ukaže.