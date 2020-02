Zvijezda 'Protuudara': 'U Hrvatskoj mi se jako svidjela priroda, ali još više ljudi'

Engleski glumac Warren Brown zvijezda je posljednjih triju sezona serije “Protuudar” od kojih su dvije većim dijelom snimane u Hrvatskoj. S Brownom smo se prvi put susreli prije nešto više od dvije godine za snimanja šeste sezone u Puli i Rovinju zajedno s ostatkom ekipe. Na HBO-u Go upravo gledamo, a na kanalu Cinemax pratit ćemo od 21. ožujka, osmu, posljednju sezonu serije koja je gotovo u cijelosti snimana u nas. Prava je to bila prilika da s Brownom još jednom napravimo intervju.

– Popravili smo se u odnosu na prvu sezonu, razvili se kao ekipa kroz ove tri sezone, znali unaprijed o čemu se tu radi, što se u seriji zapravo događa, pa je i ovo najbolja sezona koju smo do sada napravili, a rekao bih da su tri sezone sasvim dovoljne, jer kada pogledate sve u cjelini, serija ima čak osam sezona. Bila je cijelo vrijeme jako gledana, kao i naše tri sezone kroz koje smo stigli izgraditi svoje likove i ispričati priče. No sve dobre priče imaju kraj, zaključak je engleskog glumca o posljednjoj sezoni popularne akcijske serije. On je sada imao više vremena za upoznavanje Hrvatske.

– Prošli smo put bili u Hrvatskoj tek nekih tjedan dana, a sada smo ovdje snimili većinu. Pa smo tako stigli i vidjeti puno više. Otišli smo opet na obalu, u Rovinj, u Obrovac, pa niz taj dio obale u Split, a potom smo imali mali odmor na Hvaru. Sve je naprosto predivno. No osim doista nevjerojatnog krajobraza, u Hrvatskoj su mi se svidjeli i ljudi. Bez obzira na to jesmo li se već sreli za prvog snimanja, jesu li imali kakve veze s “Protuudarom” ili ne, svi su bili najprijateljskije raspoloženi ljudi koje sam igdje sreo, bilo gdje u svijetu. Krajobraz se u Hrvatskoj često mijenja dok ne dođete u grad, sve što vidite ima neku svoju ljepotu. Kao što sam rekao, svugdje kamo bismo došli zbog ljudi smo se osjećali dobrodošlima pa tako i u Zagrebu. Bilo je lako sprijateljiti se s njima, nebitno jesu li sudjelovali u snimanju serije ili ne, pun je dojmova o Hrvatskoj zvijezda serije “Protuudar” koji je u seriji u prve dvije epizode radio s dvoje poznatih hrvatskih glumaca, Ivanom Miličević i Goranom Bogdanom.

– Kao i svi ljudi koje smo ovdje sreli tako su i Ivana i Goran bili sjajni, s Goranom sam radio puno više, vidjet ćete tu našu veliku tučnjavu. Bio je doista odličan, snimali smo u šibenskom zaleđu, a on nas je na kraju radnog tjedna odveo u manastir Krka gdje je i prekrasan nacionalni park kako bismo večerali s monasima. Isto je bilo i u Zagrebu, šetati s njim po gradu znači šetati se sa zvijezdom, svi ga prepoznaju i prilaze mu. Oboje su sjajni glumci i osobe, njihov doprinos našoj seriji je vrhunski, hvali naše glumce Warren Brown. “Protuudar” je serija puna akcije, fizički jako zahtjevna, prije šeste sezone glumci su prolazili posebne pripreme, je li tako bilo i sada?

– Sve pripreme koje smo prošli prije te prve naše sezone zadržale su nam se u glavama, no uvježbavanje nikada ne prestaje, imali smo vojne konzultante na setu, oružare. Meni je sve to bilo prilično uobičajeno jer sam sa serijom živio tri sezone, no svatko novi tko bi došao morao je proći trening sa savjetnikom koji je bivši britanski padobranac koji je radio i na filmu “1917.”. Oružari su nam bili iz Južne Afrike, ali i neki lokalni s puno vojničkog iskustva, hrvatski su instruktori doista bili puni znanja, otkriva engleski glumac. Jedna je od kvaliteta serije uvođenje ženskih likova.

- Kada se serija obnovila s novom ekipom, bilo je to dosta drukčije jer je do tada “Protuudar” bio buddy-buddy show s dvojicom frajera. Televizija se u međuvremenu promijenila, kao i društvene okolnosti, pa su u seriju uključeni i ženski likovi. Svakako da je to doprinijelo seriji, a Alin je iz sezonu u sezonu bila sve bolja i bolja pa je i time opravdala takvu odluku. Radila je čak i neke svoje stuntove, pokazala da to može bez problema, govori Warren. Planova za nastavak karijere u ovom trenutku – nema, barem za sada.

– Prvi put u nekih šest godina ne radim ništa! “Protuudar” je bio sjajan posao, ali i jako težak, pa sam u siječnju uzeo slobodno, otišao u Australiju da vidim Dana i Alin, otišao sam i na Bali na ronjenje. Sada sam se tek vratio i pripremam se za dalje. Postoje stvari koje bih osobno želio napraviti. U ovoj sam se posljednjoj sezoni pomalo bavio režiranjem, nastojat ću se time i više baviti u budućnosti. Vidjet ćemo što će biti sljedeće, razmišlja Brown koji je inače nekadašnji svjetski prvak u tajlandskom boxu.

- Normalno, ne treniram više toliko kao kada sam se profesionalno borio, no održavam se u formi, još imam prijatelje u sportu pa odem vidjeti i njihove borbe. U Zagrebu su mi se u vezi s time događale zanimljive stvari, kako smo dosta vježbali za snimanja, odlazio sam u Orlando Fitness pa sam se upoznao s ljudima tamo, svakog dana nakon snimanja odlazili bismo u teretanu. No vidio sam da ima i jedan klub za tajlandski boks gdje je trenirao netko iz jedne od naših ekipa. Pa me pozvao da odem tamo, što sam i napravio i također je bilo sjajno, bio je to klub Yokkao Muaythai. Filipović? Da, naravno da znam za Mirka Filipovića iako ga nisam upoznao, govori. Nas je zanimalo što misli o borcima koje sreo u hrvatskom klubu, je li našao nekog sebi ravnog.

– Želiš zakuhati frku? Vidim to! Nismo baš parirali, većinom smo Alin i ja vježbali, ne bi baš bilo zgodno da se pojavim s kakvom masnicom na oku na snimanju, kaže. Za kraj ga pitamo bi li se vratio u Hrvatsku.

– Sigurno se vraćam, jer sam se zaljubio u ovo mjesto, proveli smo se zaista najbolje. Sve bih ponovio, u Zagrebu smo upoznali sjajne ljude, odlazak na Hvar bio je posebno uživanje. Bez sumnje se vraćam, tim više što ovdje sada imam toliko prijatelja, završava engleski glumac.