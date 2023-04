Žustra rasprava u TV studiju umalo dovela do fizičkog obračuna: 'Koga sam trebao predstavljati? Srbiju?'

U ponedjeljak 27. ožujka Švedska i Azerbajdžan susreli su se na 2. kolu kvalifikacija za Euro sljedeće godine, a švedska nogometna reprezentacija svladala ih je na domaćem terenu u Stockholmu 5:0. Međutim, u emisiji švedske televizije nakon utakmice pobjeda nije bila glavna tema, a zbog nesuglasica je umalo došlo do fizičkog obračuna u TV studiju.

Povod raspravi bio je jedan od strijelaca, koji je tu večer zabio za 4:0, 24-godišnji Jesper Karlsson. Igrač AZ Alkmaara igra u dobroj formi za svoj klub, no na dvije utakmice reprezentacije dobio je svega osam minuta.

Nekadašnji švedski reprezentativac srpskog podrijetla, Bojan Đorđić (41), koji je igrao na poziciji veznog igrača, rekao je izborniku Janneu Anderssonu da mu iskreno smeta da Karlsson nije dobio veću minutažu u utakmicama. Đorđić smatra da je on to zaslužio. No, izbornik Andersson imao je iznenađujuć odgovor.

Janne Andersson, Sweden’s national team manager just had a meltdown on live TV expressing himself in a racist manner questioning if @BojanDjordjic7 was representing Swedes.

