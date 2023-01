Bivši suprug Pamele Anderson ostavlja joj 10 milijuna dolara u oporuci: 'Uvijek ću je voljeti'

Kanadsko-američka glumica Pamela Anderson (55) svoju autobiografiju svijetu bi trebala predstaviti 31. siječnja. Njezin život trebao bi biti prikazan u knjizi imena 'Love, Pamela', a objavljen će biti i istoimeni dokumentarac kojeg potpisuje Netflix. Ususret autobiografiji i filmu, Anderson je odradila mnoge intervjue, a u jednom od njih je priznala da je u legendarnoj seriji "Baywatch" zarađivala samo 1500 dolara po epizodi. Do kraja pete sezone zarađivala je 300 tisuća dolara po epizodi, što je mali iznos u usporedbi s onim koji je primao njezin kolega David Hasselhoff.

Baš nakon te vijesti, javio se i njezin bivši suprug Jon Peters, s kojim je bila u braku samo 12 dana 2020. godine, i rekao kako joj je u oporuci već ostavio 10 milijuna dolara.

"Uvijek ću voljeti Pamelu. Dapače, ostavio sam joj u oporuci 10 milijuna dolara. Ona to i ne zna. Nitko to ne zna. Govorim ovo prvi put vama. Vjerojatno ne bi trebao ni govoriti. To je samo za nju, trebala ona to ili ne", rekao je za Variety. Podsjetimo, za isti magazin je Anderson rekla kako su producenti "Baywatcha" zarađivali pravo bogatstvo.

"Tada jednostavno nisam imala nikoga tko bi me dobro predstavio. Ili znanje i iskustvo", rekla je Anderson u nedavnom intervjuu.

Otkrila je i da su postojale ‘klauzule o Pameli‘ u nekim ugovorima za kultnu seriju iz 90-ih, a u kojoj je glumila C.J. Parker od 1992. do 1997. godine. Bilo je mnogo međunarodnih upita vezanih uz kupnju samo onih epizoda ‘Baywatcha‘ u kojima se pojavljuje Pamela Anderson, a Barbie lutka temeljena na njezinom liku prodavala se kao luda. Ona od svega toga nije dobila ni novčića, tvrdi.

"Ne shvaćate da ćete kad radite neku TV seriju postati toliko popularni, pa na neki način potpišete taj ugovor i tako se odreknete svog života", rekla je zvijezda.

Pamela je već krenula s najavom knjige tijekom koje je otkrila neke kontroverzne detalje iz svog života. Glumica je tako u knjizi, kako piše Daily Mail otkrila da je bila seksualno uznemiravana. Pamela je opisala jednu scenu nastalu tijekom snimanja popularne serije 'Sam svoj majstor'. Anderson je opisala neugodan događaj sa slavnim komičarem i glumcem Timom Allenom u kojem joj se ona pokazao potpuno gol.

- Prvog dana snimanja izašla sam iz svoje garderobe i naišla na Tima Allena u hodniku koji je na sebi imao samo ogrtač. Raširio je ogrtač i pokazao mi se potpuno gol. Rekao je da je to u redu jer je i on mene vidio golu. Sada smo poravnali račune. Neugodno sam se nasmijala – napisala je glumica te istaknula da joj je taj potez potpuno šokirao.

O navodnom događaju oglasio se i komičar i glumac koji je sve demantirao.

- Ne, to se nikada nije dogodilo. Nikada ne bih napravio takvo nešto - rekao je glumac za Variety.

Glumica je već u razgovoru za magazin People podijelila nekoliko ulomaka, a tada je i iskreno progovorila o svojim propalim brakovima. Glumica se udavala pet puta i to prvi put 1995. godine. Tada je bila s Tommyjem Leejem s kojim ima i dva sina, a brak je potrajao tri godine. Nakon ovoga, Pamela se udala za glazbenika Kida Rocka s kojim je prošla traumatično iskustvo gubitka bebe 2006. godine, a glazbenik je nedugo nakon toga zatražio razvod. Godine 2007. udala se za proslavljenog igrača pokera Ricka Solomona, od kojeg se rastala za manje od godinu dana, a glumica i pokeraš ponovno su se vjenčali i 2014. godine, no rastali su se u jednako kratkom periodu. Solomon je o tom braku u medije plasirao razne optužbe, a Pamela je zbog toga tražila zabranu prilaska. Pamelin posljednji ljubavni pokušaj prije Petersa odvio se na Badnjak 2021. godine. Tada se udala za svog tjelohranitelja Dana Hearsta, a ljubav se ugasila nakon 13 mjeseci.

