Jučer su raskošnom četverosatnom ceremonijom u Parizu otvorene 33. po redu Olimpijske igre. Iako je vrhunac večeri bilo paljenje olimpijskog plamena i nastup glazbene dive Celine Dion, pozornost publike u jednom periodu ukrala je tajanstvena jahačica s maskom i plaštom koja je na improviziranom metalnom konju jahala rijekom Seinom i nosila olimpijsku zastavu. Svi su se pitali o kome je riječ, a odgovor je ubrzo stigao. Naime, kako prenosi The Independent, ispod srebrnog oklopa krila se Floriane Issert, dočasnica Nacionalne žandarmerije.

Ona je rutu najpoznatijom pariškom rijekom dugu šest kilometara završila na Trocaderu, gdje je obavila tradiciju primopredaje zastave i omogućila službeno otvorenje Igara. Pritom se dogodila jedna nezgoda, budući da je podignuta zastava u ključnom trenutku podignuta naopako. No Floriane nije bila jedina maskirana osoba na ceremoniji. Ranije je figura s crnim ogrtačem, bijelom kapuljačom i s licem prekrivenim tamnom mačevalačkom maskom nosila olimpijsku baklju, ali njezin identitet još nije poznat.

GALERIJA: Znate li tko je misteriozna žena nositeljica olimpijske zastave? Svi pogledi bili su upereni u nju

Sinoćnji spektakl uključivao je 85 čamaca na kojima je Seinom plovilo oko 7 tisuća sportašica i sportaša iz 205 zemalja. Ova ceremonija otvaranja prva je u povijesti održana izvan glavnog stadiona, a započela je tako što je francuski nogometaš Zinedine Zidane trčao Parizom kako bi donio plamen na početak povorke.

Podsjetimo, jučerašnja višesatna ceremonija okrunjena je nastupom kanadske pjevačice Celine Dion. Izvedbom u Parizu glazbena diva je također prekinula dvogodišnju stanku od pjevanja, uzrokovanu njenim lošim zdravstvenim stanjem. Nakon paljenja olimpijskog plamena sve kamere uperene su prema najpoznatijoj građevini francuske prijestolnice na kojoj je Dion, uz pratnju klavira, veličanstvenim glasom otpjevala pjesmu 'L’Hymne à l’amour' francuske glazbenice Édith Piaf.

Prisutni uživo i milijuni ispred televizijskih ekrana nešto više od dvije minute uživali su u nastupu jednog od najboljih svjetskih vokala, a po završetku nastupa Celine se oglasila na svojim društvenim mrežama. - Počašćena sam što sam nastupila večeras, na ceremoniji otvaranja u Parizu 2024., i puna sam radosti što sam se vratila u jedan od svojih najdražih gradova. Najviše od svega, tako sam sretna što slavim ove nevjerojatne sportaše, sa svim njihovim pričama o žrtvi i odlučnosti, boli i ustrajnosti. Svi ste bili toliko usredotočeni na svoj san, i bez obzira na to hoćete li kući odnijeti medalju, nadam se da to što ste ovdje znači da vam se ostvario! Svi biste trebali biti tako ponosni, znamo koliko ste naporno radili da budete najbolji od najboljih. Ostani fokusirani, nastavite dalje, moje srce je s vama - napisala je pjevačica u opisu objave na Instagramu. Nastup o kojem svi pričaju možete pogledati u videu ispod.

Nakon što se oglasila, komentare izvođačice hitova poput 'My Heart Will Go On' ili 'The Power of Love' preplavili su obožavatelji: - "Zvučala si apsolutno fantastično! Tvoj nastup oduzeo mi je dah!", "Primjer nekoga tko nikad ne odustaje", "Hvala ti Celine na ovom predivnom daru! Pariz te voli!", "Ti si takva legenda! Ikona! Kraljica! Volimo te i mnogo si nam nedostajala! Dobrodošla nazad", "Volimo te zauvijek" - neki su od oduševljenih komentara fanova.

