Žene su obožavale ovog glumca iz 'Spasilačke službe', a ovako izgleda u 48. godini

Serija "Spasilačka služba" bila je pravi hit početkom 90-ih godina i mnogi glumci su zahvaljujući sudjelovanju u ovoj seriji stvorili svoju karijeru. Neki su bili uspješniji, a neki malo manje po tom pitanju, ali bez obzira na to i danas se sjećamo svih likova iz ove serije. Jedan od glumaca koji je tada mamio uzdahe ženske publike bio je David Charvet (48).

U seriji je pune tri sezone igrao Matta Brodyja, a nakon odlaska iz "Spasilačke službe" gledali smo ga u Melrose Placeu i još nekim serijama, da bi David 1999. godine odlučio reći doviđenja glumi i okrenuo se glazbi. Vraća se u rodnu Francusku i izdaje pet glazbenih albuma i nije mu išlo tako loše, imao je 2.5 milijuna prodanih ploča. Ipak 2006. godine prihvaća ponudu redatelja Rogera Christiana u filmu "Prisoners of the Sun", ali film je na svoju objavu čekao čak do 2013. godine. Kako mi ni glazbena ni glumačka karijera nisu išle u željenom smjeru odlučio je prihvatiti i ponude u nekim reality showovima.

Foto: Facebook

Glumac i glazbenik 2011. se oženio za glumicu i Playboyevog modela Brooke Burke s kojom je dobio dvoje djece. U 2018. godini objavili su kako više ne žive zajedno te su predali papire za razvod koji je finaliziran ovog ožujka, a David je već tada imao novu djevojku. Sada je u vezi s modelom Oksanom Rykovom koja je od njega mlađa 24 godine.

