Žene ga obožavaju: Slavni glumac iz bogate obitelji sa 13 godina počeo je piti alkohol i postao je ovisan o kokainu.

Sony Pictures je objavio prvi trailer za "Venom: The Last Dance" - posljednji dio trilogije s Tomom Hardyjem u glavnoj ulozi. Hardy se vraća kao Eddie Brock, poznatiji kao simbiotski zlikovac iz stripova o Spidermanu. Riječ je o posljednjem filmu u trilogiji: originalni "Venom" je zaradio 856 milijuna dolara na svjetskim blagajnama, dok je nastavak "Let There Be Carnage" inkasirao 506 milijuna unatoč premijeri usred pandemije, pa se producenti nadaju rekordnoj zaradi posljednjeg filma koji u kina stiže u jesen ove godine.

Njihova očekivanja nisu nerealna, jer ime Toma Hardyja, jednog od najtraženijih glumaca današnjice, sinonim je za dobitak.

Jedan je od onih glumaca čija se karizma mogla nazrijeti već s njegovim prvim ulogama, a samo je porasla s godinama. Muževan bez premca u filmskom svijetu, Hardy je miljenik žena diljem svijeta. Njegov izgled i šarm obožavateljice obaraju s nogu, a muškarce pak impresionira njegov glumački talent i boksačke vještine. Ljubimac publike koji stari dobro kao vino i svake godine postaje sve bolji u svom poslu, međutim, "vlasnik" je biografije koja bi mogla poslužiti i kao predložak za kakav filmski megahit.

Rođen kao Edward Thomas Hardy 15. rujna 1977. godine u Londonu, odrastao je uz oca spisatelja s Cambridgea Edwarda Chipsa Hardyja i umjetnice Anne u londonskom East Sheenu. Odrastajući u umjetničkoj obitelji, Hardy je od ranih dana bio izložen umjetnosti i glumi, a kao dijete iz utjecajne i bogate britanske obitelji stekao je i vrhunsko obrazovanje i pohađao najbolje dramske škole u Ujedinjenom Kraljevstvu. No, krenuo je stranputicom: sa samo 13 godina počeo je konzumirati alkohol i ubrzo je postao ovisan o kokainu.

Još od najranije dobi oduševio se glumom i tražio svoj put do uspjeha, no zbog ovisnosti i lošeg ponašanja izbačen je iz čak dvije glumačke škole, nakon što su ga uhvatili kako krade sportske dresove, a najbliže prilici da boravi duže u zatvoru bio je nakon što ga je policija zaustavila kako vozi ukradeni automobil. Tom Hardy i prijatelj "posudili" su naime Mercedes u kojem su se vozikali gradom, a sve se zakompliciralo kada je kod njega pronađen pištolj. "Bio sam stvarno problematični luđak koji se nije osjećao ugodno u vlastitoj koži", rekao je godinama kasnije.

Zahvaljujući izgledu natjecao se i na izboru supermodela te je sa 19 godina osvojio titulu na natjecanju "The Big Breakfast's Find Me a Supermodel" i kraće vrijeme imao ugovor s modnom agencijom. Osim toga, imao je kratku karijeru kao reper i hip hop producent, nastupajući zajedno s prijateljem Edwardom Tracyjem pod imenom "Tommy No.1 + Eddie Too Tall". Uspjeli su, 1999. godine, snimiti i album.

No sve se promijenilo kada je napokon dobio onu pravu priliku - ulogu u "Združenoj braći", televizijskoj miniseriji u deset nastavaka iz 2001. koju su producirali Steven Spielberg i Tom Hanks. Iste godine, zabljesnuo je u filmu "Pad crnog jastreba", jednom od najboljih ratnih filmova dvadesetog stoljeća, u režiji Ridleyja Scotta. Na početku svoje glumačke karijere odmah je počeo nizati nominacije, priznanja i nagrade, posebno za rad u kazalištu.

Dogodine, 2002., pojavio se i u nastavku "Zvjezdanih staza: Nemesis", i upravo je taj film za njega bio prekretnica jer je u to doba, na uzlaznoj liniji popularnosti, uspjeha i slave, postao ovisnik o cracku. Tog se životnog perioda sjeća kroz maglu jer mu je droga uzrokovala česte "blackoute", nakon kojih se budio na čudnim mjestima. Naposljetku je sam sebi priznao kako bi, da je trebao, prodao i vlastitu majku za komadić cracka. Bila je 2003. godina, kada se probudio na ulici u vlastitoj krvi, nakon čega se, uz podršku roditelja, prijavio na rehabilitaciju. Upravo je svojim roditeljima najzahvalniji što su mu pomogli u njegovoj borbi s demonima.

"Nisam htio da itko zna da se ne mogu kontrolirati, ali nisam to ni mogao sakriti. Bilo je pitanje vremena kada će tijelo odustati. Bio sam 'mrtav iznutra' i imao sam sreće što nisam dobio hepatitis ili AIDS', kaže.

Nakon završetka rehabilitacije fokusirao se na glumu, odlučan da postane jedan od najboljih glumaca svoje generacije. Tu odluku prepoznala je i filmska industrija, pa je u godinama koje dolaze radio s velikim imenima, talentiranim režiserima s kojima je ostvario sjajne uloge. Najupečatljivije suradnje bile su, uz Ridleyja Scotta, i s Georgeom Millerom, Alejandrom Gonzálezom Iñárrituom, Sofijom Coppolom i Christopherom Nolanom. Ta ljubav između njega i redatelja vjerojatno se krije i u Hardyjevoj odlučnosti da se za svaku ulogu pripremi najbolje što zna - da u potpunosti počne živjeti lik koji mu je zadan.

Tako se za jednu ulogu izgladnjivao, kako bi što bolje utjelovio ovisnika o heroinu, a samo nekoliko mjeseci "nabio" je 20 kilograma mišića kako bi se uživio u glavnu ulogu u biografskoj drami "Bronson", o najnasilnijem istoimenom britanskom zatvoreniku Charlesu Bronsonu, koji je većinu života proveo u zatvorskim samicama. Tom Hardy odlučio je otići u zatvor kako bi upoznao čovjeka kojeg će glumiti, ne strahujući ni trenutka zbog susreta s čovjekom koji je bio strah i trepet i za čuvare i za zatvorenike. Isprva Bronson nije bio ni najmanje impresioniran glumcem, no s vremenom počeo ga je gledati drugim očima.

Dapače, izjavio je kako se ne bi volio susresti s njim u mračnoj uličici noću, a dodatno ga je "kupio" poklonima poput muffina i milkshakea od banane. Osuđeni kriminalac je u konačnici bio toliko impresioniran da je obrijao brkove i poslao ih Hardyju kako bi ih mogao koristiti na snimanju.

Skoro desetljeće nakon njegove odluke da se riješi poroka, "nešto" je ipak ostalo u njemu. Sve osjećaje koje je proživljavao kroz svoje ovisnosti iskoristio je 2011. godine za ulogu u filmu "Ratnik", u kojem glumi sina bivšeg boksačkog trenera i alkoholičara koji ga je zlostavljao dok je bio dijete.

"Nisam trebao puno istraživati o zlostavljanju koje uzrokuje alkoholizam niti o disfunkcionalnosti u obitelji jer sam to mogao izvući iz osobnih iskustava. Bilo je to poprilično katarzično iskustvo i osjećao sam odgovornost prema svima koji su i sami prošli slično iskustvo, da se napokon počne govoriti o tome", ispričao je kasnije.

Naposljetku je 2015. dočekao i svoju prvu nominaciju za Oscar, i to u kategoriji najboljeg sporednog glumca u filmu "Povratnik". Uloga negativca Johna Fitzgeralda, koji je glavni neprijatelj također nominiranom Leonardu DiCapriju, oduševila je i Akademiju. Iako nagradu nije osvojio, etablirao se kao vrhunski glumac koji može portretirati različite karaktere. Osim filmova, Hardy je snimio i niz miniserija i serija, kao što je BBC-jev "Taboo" iz 2017., koji je i producirao, i čiji se nastavak očekuje uskoro. Iznimnu ulogu ostvario je i u Batmanovom nastavku "Vitez tame: Povratak". Svako malo njegovo ime spomene se kada mediji nagađaju tko će naslijediti ulogu Jamesa Bonda.

Pun pogodak za njega bio je i film "Inception" Christophera Nolana iz 2010. godine za čiju je ulogu dobio BAFTA nagradu. Odigrao je ulogu i u odličnom krimi trileru "Tinker Tailor Soldier Spy" u kojemu je glumio s Garyjem Oldmanom kojeg je oduvijek idolizirao. Nakon ovog filma, radili su zajedno još nekoliko puta i svaki, ali svaki put je tijekom promocije filmova Tom Hardy u potpunosti demonstrirao svoju opčinjenost s ovim legendarnim britanskim glumcem.

Osim uz Garyja Oldmana, Tom Hardy je glumio uz mnogo glumačkih veličina, primjerice uz Jamesa Gandolfinija u filmu "The Drop", uoči iznenadne Gandolfinijeve smrti. U to vrijeme se pridružuje i ekipi serije "Peaky Blinders" gdje glumi Alfija Solomonsa, šefa židovske bande i destilerije koja je zakamuflirana u pekaru.

Kada je riječ o privatnom životu, od 1999. do 2004. bio je u braku s producenticom Sarah Ward, u vrijeme njegove borbe s ovisnošću, stoga brak nije potrajao. Potom je 2008. s tadašnjom djevojkom, asistenticom redatelja Rachel Speed, dobio sina Louisa. Par je odlučio krenuti svatko svojim putem četiri godine kasnije, a te iste 2009. Hardy je započeo vezu s glumicom Charlotte Riley, nakon što ju je upoznao na setu serije "Orkanski visovi". Vjenčali su se u srpnju 2014., a već iduće godine, u listopadu 2015., dobili su i prvo dijete. Tri godine kasnije rođeno im je drugo dijete, no svoje odluke s početka veze drže se i danas - privatni život drže podalje od javnosti, tako da se i ne znaju imena njihove djece, a kamoli njihove fotografije koje, kako su rekli, nemaju namjeru prodati nekom tabloidu "ni u ludilu".

Obitelj se rijetko može vidjeti i u medijima, eventualno kada se u društvu supruge prošeće po crvenom tepihu ili se pojavi kao jedan od uzvanika na vjenčanju princa Harryja. S princem Harryjem ga veže suradnja i prijateljstvo još od 2010. godine kada je postao ambasador njegove zaklade "The Prince's Trust". Upravo zahvaljujući izdašnim donacijama ove zaklade, u svoje slobodno vrijeme Tom se bavi pomaganjem mladima u pokretanju vlastitih biznisa te nudeći im poduke iz javnog nastupa, držeći satove glume i MMA tečajeve kako bi im pomogao u izgradnji samopouzdanja.

Uostalom, strast prema borilačkim vještinama pomogla je Tomu da ponovno stane na noge. Hardy je prvi put počeo vježbati dok se pripremao za film "Ratnik" iz 2011. godine. Glumac je priznao kako su mu borilačke vještine pomogle da osjeti ravnotežu i unutarnji mir te mu nisu dopuštale da se vrati starim navikama. Hardy trenutačno trenira brazilski jiu-jitsu i dobio je plavi pojas (2. rang od 5). Osvojio je niz natjecanja, uključujući Brazilian Open Jiu-Jitsu gdje je nedavno osvojio zlato.

Uz njegov izgled i osobnost, te okolnosti u životu koje su utjecale na njega, nikada ne bismo rekli da je veliki obožavatelj baleta, ali jest. Ne samo da je obožavatelj, već je i sam kao student glume, uzimao sate baleta. U nekoliko navrata je za medije izjavio da obožava gledati "Orašara" i da svake godine vodi svoju majku na predstavu.

Osim baleta, Tom Hardy ima još dijelova svoje "mekane, tople" strane. Njegova obitelj živi s dva udomljena psa, Maxom i Woodstockom, koji su s Hardyjem glavne zvijezde PETA-ine kampanje za udomljavanje pasa. Obožava ih, što je vidljivo na paparazzi fotografijama dok ih šeće, no često sudjeluje i u akcijama za pomoć djeci. Tako je ljubav prema najranjivijima i najosjetljivijima pokazao redovito sudjelujući u tv emisiji "CBeebies Bedtime Story" gdje čita dječje priče za laku noć, često u društvu psa. Svojedobno su emitirali epizode s njime na Valentinovo i Majčin dan, što je rezultiralo eksplozijom postova majki na društvenim mrežama. Naravno, postovi nisu bili nimalo majčinski intonirani.

Omiljenosti među ženama nije odmogla ni afera iz ranijih godina kada je dao naslutiti svoju biseksualnost. Prije nego je postigao svjetsku slavu Tom Hardy dao je intervju gej časopisu Attitude, a tijekom razgovora novinar je pitao glumca o njegovu privatnom životu, točnije pitao ga je je li ikada imao seksualni odnos s muškarcem. Prema tvrdnjama časopisa, Hardy im je rekao: '"Kao dječak? Naravno da sam imao. Igrao sam se sa svima i svime, premda me muškarci seksualno ne privlače. Pa ja sam glumac, za ime Božje."

Na to je još nadodao kako je gotov s takvom vrstom eksperimentiranja, a nakon što je nekoliko godina kasnije taj tekst "iskopao" Daily Mail, Hardy je promijenio priču. Negirao je da je ikada imao seksualni odnos s muškarcem, i tvrdio da su njegove riječi izvađene iz konteksta. Svi koji insinuiraju o njegovoj seksualnosti, uporište za svoje tvrdnje traže i u Hardyjevoj posebnoj ljubavi prema modi. Uvijek dotjeran i elegantan, Tom Hardy je 2015. proglašen najbolje odjevenim muškarcem svijeta, a brojni dizajneri tijekom godina su kreirali posebno za njega i vabili ga da prošeta njihovim pistama.

Prije nekoliko dana, osvanula je i kampanja s njegovim imenom u svijetu visoke parfumerije. Hardy je službeno postao ambasador za Jo Malone London, predstavljajući njihov najnoviji parfem, Cypress & Grapevine Cologne Intense. Za lansiranje ovog parfema, Hardy je angažirao svog oca, Chipsa Hardyja, veterana u stvaranju reklamnih kampanja, i redatelja Edwarda Bergera, kako bi zajedno osmislili filmsku kampanju koja slavi jedinstvenost Londona.

Veliki humanitarac, zgodan macho tip i još k tome s britanskim seksi naglaskom, Tom Hardy ima sve atribute potrebne jednom glumcu da dopre do srca publike, a obožavateljice diljem svijeta nekoliko su ga puta na različitim listama i anketama proglasile najpoželjnijim frajerom Hollywooda. Danas sretan obiteljski čovjek i veliki ljubimac publike, Hardy je očito morao proći pravu životnu školu prije no što je dočekao obiteljski sklad i unutarnji mir.