Željko Bebek o autobiografiji "U inat svima": 'Ovo je knjiga u kojoj sam izgubio pravo na privatnost'

U izdanju Večernjeg lista izašla je još jedna hit knjiga – autobiografija legendarnog rokera Željka Bebeka “U inat svima”. Knjiga je to u kojoj je slavni pjevač otvorio dušu i čitateljstvu podastro sve svoje snove i emocije, svoje skrovite životne epizode, uspone i padove, životne prekretnice.

Povodom izlaska knjige u Večernjakovu studio autobiografiju su predstavili urednik knjige Žarko Ivković, Robert Bubalo koji je knjigu priredio i Željko Bebek.

Željko je kazao da je oduševljen knjigom te da ona oslikava njegov život upravo onako kako ga on razumije.

- Izgubio sam pravo na privatnost jer sam sam objavio knjigu. Dakle, ja sam sada definitivno javna ličnost - kazao je glazbenik te dodao je i da je njegova obitelj oduševljena knjigom.

- Ja sam na jednom putovanju čitao tekst koji je pripreman za knjigu i u svakom trenutku sam se oduševio pred mojom suprugom i rekao da je savršeno, da je lijepo složeno, da mi se sviđaju rečenice, ti neki dijalozi, opis. Zvone je također pročitao taj tekst i rekao mi da je super, da mu se čini da je ovo jedno od najljepših štiva koje je mogao pročitati, da je pozitivno skroz i on je isto bio oduševljen. Tako isto i kćer Katarina - rekao je glazbenik.

- Rock-zvijezde uvijek imaju neke pikanterije koje se znaju. Uvijek imaš istraživače, novinare koji pronađu hotel u kojem si demolirao sobu, paparazzi te snimaju u situaciji u kojoj te mogu ucijeniti. To su stvari koje se u životu događaju, ali kad dođe knjiga onda ja ne mogu razmišljati bili to rekao ili ne, onda se te kalkulacije svode na nulu. Drago mi je što mi je što je to na kraju izašlo iz mene i što nemam potrebu za popravkom - ispričao je Bebek o iskustvu rada na autobiografiji. Na pisanje knjige osvrnuo se i Bubalo.

- Ono što je meni bilo sjajno u toj cijeloj priči je da su to bili, iz mogu kuta gledano, jako emotivni susreti i ja sam se otvarao Željku u nekim dijelovima našeg razgovora. Vidio sam i kako je Željka to neko poticanje na neke teme toliko emotivno pogađalo da nisam mogao vjerovati koliko je on duboko emotivna osoba - rekao je.

Urednik knjige Ivković kazao je da je struktura knjige vrlo dinamična te da ona ima 36 poglavlja u kojima se izmjenjuju priče iz glazbene karijere i privatnog života.

- Vrlo je emotivna, pogotovo u ovom privatnom dijelu. Dio koji se odnosi na djetinjstvo i na odrastanje, to je doista vrlo duboko emotivno - rekao je.

Legendarni roker je naveo i da se u knjizi nalaze brojne fotografije među kojima i one s njegovim prijateljima. Istaknuo je i da se nalaze i fotografije s nekim poznatim licima poput Stinga.

Cijelu priču o tome kako je knjiga nastala pogledajte u videu.

Podsjetimo, u knjizi nema uljepšavanja. Ona prikazuje Bebekovo djetinjstvo, razotkrivanje odnosa među članovima kultnog Bijelog dugmeta, pravni manevar kojim je Goran Bregović postao “vječni gazda” benda, način na koji je Bebek izbačen iz grupe...

Knjiga je obogaćena brojnim privatnim fotografijama, a u posebnom izdanju, s ograničenom nakladom, nalazi se Bebekova posveta i CD s njegovih 17 velikih hitova. Bebekova autobiografija na kioscima je dostupna od 30. lipnja, a u knjižarama će se moći kupiti od ponedjeljka, 4. srpnja.