Zdravko Škender: 'Srbi su ponosni na Sašu Matića, a Hrvati kod mene gledaju samo hendikep'

Šibenski glazbenik Zdravko Škender (71) nedavno je predstavio novu pjesmu "Ludi dani, lude noći", koju su, baš kao i prethodnu "Ulovija san ribu", napisali Duško Rapotec Ute i Robert Pilepić.

– U ovoj pjesmi se najbolje osjećaju moje emocije, tu me ljudi najbolje prepoznaju. Pjevam iz duše i srca. Uspostavio sam dobru suradnju s Duškom i Robertom, prošla je pjesma bila hit, a vjerujem da će to postati i ova. Već dugo godina nisam izdao album, a imam 20-ak pjesama koje nisu izašle na albumu. Moja publika očekuje novi album i vjerujem da ću sve te pjesme uskoro objediniti na nosaču zvuka – veli nam Škender iza kojeg je težak period. Ostao je bez majke, brata, no najviše ga je pogodio gubitak sina Tomislava, koji je preminuo prije dvije godine.

– Tuku me životne nevere i bure, no najviše me pogodila smrt sina Tomislava. To me dotuklo. Tko to nije osjetio, ne može shvatiti. To je rana koja je uvijek sa mnom i nikad neće proći. No, glazba me izliječila, to je moja hrana kojom liječim sve teškoće koje me prate u životu. Mogu reći da se ponekad divim sam sebi, no idem dalje s vjerom u Boga – veli Škender koji se lani potužio i da ima financijskih problema.

– U koroni je sve stalo, a ja ionako kod nas nemam puno nastupa, dok me u Sloveniji obožavaju. Ne znam zašto je to tako. Srbi, recimo, imaju Sašu Matića koji je isto hendikepiran, a oni se ponose njime. Imam osjećaj kao da ljudima u našoj domovini smeta moj hendikep, umjesto da gledaju kvalitete koje imam. Pjevač sam koji je osvojio nagrade publike i struke na svim važnijim festivalima i imam puno hitova, a opet me nema puno po medijima pa me često pitaju pjevam li još uvijek – kaže Škender koji nije siguran zašto je tako.

– Čuo sam ovih dana da je jedan radijski novinar uzimao novac za gostovanje u svojoj emisiji. Ja nikad nisam plaćao za pojavljivanje u medijima, a surađivao sam s najpoznatijim autorima, od Zdenka Runjića i Đorđa Novkovića do Nene Ninčevića i Tomislava Mrduljaša. Možda smo mi zaista korumpirana država, ali kad gledam tko se sve pojavljuje u medijima, vidim uvijek iste klanove i pjevače. Ljudi zbog toga to više neće gledati. Danas na top-ljestvicama ne prepoznajem dva poznata imena. To ne znači da mladi nemaju kvalitetu, ali su zato neki poznati glazbenici jednostavno nestali – rekao je Škender koji je u mladosti bio talentiran nogometaš s mogućom velikom karijerom, no sve se promijenilo 1980. godine kada je doživio prometnu nesreću zbog koje ima invaliditet.

– Razmišljao sam puno puta gdje bih završio. Bio sam sportski tip i sigurno bih uspio u nogometu da se nije dogodila nesreća. Bio sam u generaciji Nikice Cukrova i čak i veći talent od njega, no onda sam već počeo svirati pa me glazba počela odvlačiti i prije nesreće. Mislim da bih bio uspješan u bilo kojem poslu jer mi je Bog dao talent za sve. Bio sam snalažljiv i spretan i tko zna gdje bi mi bio kraj da nije bilo nesreće. No svejedno sam uspio zasnovati obitelj, prešao sam cijeli svijet i uživao u životu – kaže Škender i dodaje da ga je glazba spasila od depresije.

– Nesreća je za mene bila veliki stres, bio sam hiperaktivan i nesreća me zatim prikovala za kolica. Dugo sam bio u šok-sobi, ostao uporan i ostvario svoj cilj – pobjedu na Splitskom festivalu. Ta me pobjeda lansirala na vrh glazbene scene. Želja mi je ponovno pojaviti se na Splitu, imam jednu lijepu pjesmu i, ako je žiri prepozna, mogao bih ponoviti uspjeh – rekao je Zdravko koji je bio jedan od prvih naših glazbenika koji je nastupao za naše emigrante u Australiji.

– Nije bilo jednostavno tada tamo nastupati jer su tada naše ljude u Australiji nazivali ustašama, a to su samo normalni ljudi koji su tamo došli iz ekonomskih, a ne političkih razloga. Naši pjevači su se bojali pjevati u hrvatskim klubovima, a ja sam imao hrabrosti. Tko zna što bi bilo da nije bilo rata, možda bi i mene zabranili kao Vicu Vukova – pita se Škender koji je nakon razvoda od bivše supruge i dalje u potrazi za srodnom dušom.

– Nakon što mi se, nažalost, raspao brak živio sam sam nekoliko godina, a sada bih volio naći nekoga s kim bih mogao podijeliti sve svoje radosti, ali i rame za plakanje. Mislim da sam na dobrom putu da nađem osobu s kojom bih bio do kraja života. Dosta sam samokritičan, izbirljiv i oprezan i zbog toga se ne želim zaletjeti. Želim biti s nekim iz ljubavi, a ne iz drugih razloga. Vidimo i sami da se danas brakovi kod mladih raspadaju nakon godinu dana. No, velim, na dobrom sam putu, ali ne bih zasad iznosio detalje – kazao nam je Škender.

