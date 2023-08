Mia Begović oglasila se na godišnjicu smrti svoje sestre Ene: 'Silina tuge u moru praznine'

Za kazališnu, filmsku i televizijsku glumica Miju Begović (60) blagdan Velike Gospe najtužniji je dan u godini. Naime, upravo na taj dan prije točno 23 godine preminula je njezina sestra, velika hrvatska glumica Ena Begović. Ena je poginula je u prometnoj nesreći na otoku Braču, 15. kolovoza 2000. godine od teških ozljeda glave zadobivenih prilikom prevrtanja automobila, a u hrvatskom glumištu ostala zapamćena kao jedna od najljepših glumica te kao žena izrazite senzualnosti i velike karizme.

"Ena... Nedostajanje u srži ljubavi...Silina tuge u moru praznine...", napisala je shrvana Mia uz Eninu crno-bijelu fotografiju. Ispod objave odmah su se zaredali komentari Mijinih pratitelja. "Laka joj zemlja, znam da ti nedostaje", "Divna Ena", "Neka te čuvaju anđeli", "Mirno spavaj", "Svima nam i danas nedostaje Bog uzima samo posebne ", samo su neki od njih.

Inače, Ena je za ulogu barunice Castelli u filmu Glembajevi na Festivalu igranog filma u Puli 1988. godine nagrađena Zlatnom arenom za epizodnu žensku ulogu koju je odbila, jer ju je smatrala glavnom. U braku s Josipom "Dikanom" Radeljakom dobila je kći Lanu, rođenu 2000. godine.

Ena je rođena u Splitu 8. srpnja 1960. godine, ali djetinjstvo je provela u obiteljskom domu u Trpnju na Pelješcu. U Dubrovniku je završila gimnaziju i zatim stigla u Zagreb kako bi upisala Pravni fakultet. Iako je prije toga, kao 18-godišnja djevojka, statirala u čuvenom filmu Lordana Zafranovića "Okupacija u 26 slika", koji je sniman u Dubrovniku, cijelo je vrijeme govorila da ne želi biti glumica. No život u Zagrebu donio je neke nove ljude. Zajedno sa sestrom Mijom bila je cimerica Alki Vuici, kod koje se u to vrijeme okupljalo boemsko i umjetničko društvo Zagreba. Među njima je bio i tada već čuveni redatelj Ljubiša Ristić, koji je upravo Enu cijelo vrijeme nagovarao da upiše glumu. Ona je uporno odbijala i samu pomisao na to, ali pristala je na malu ulogu u Ristićevu filmu "Ivan Goran Kovačić" iz 1979. godine. Tamo je srela Radu Šerbedžiju, koji je tumačio naslovnu ulogu, i tek ju je on nagovorio da se ostavi prava i upiše ADU.

I tada se snažno zakotrljala njezina karijera. Već 1981. godine, uz posebno odobrenje profesora, glumi u Zafranovićevu "Padu Italije" i ta joj uloga donosi priznanje i slavu. Odjednom ona postaje mlada žena čije su fotografije doslovno posvuda, od kabina kamiona do kina cijele Jugoslavije. Zbog toga ona tada vjeruje da će joj karijera biti vezana ponajprije za film. Ipak, one prave velike uloge, kao i priznanje, dolaze s kazališnih dasaka. Odmah nakon diplome ulazi u ansambl Drame HNK Zagreb. Njezina prva kazališna glavna uloga bila je u predstavi "Aiaxaia" prema drami Radovana Ivšića, u režiji Vlade Habuneka, a nakon tog debija punih je šesnaest godina prvakinja tog kazališta. U tom je vremenu odigrala više od dvadeset glavnih uloga, od kojih se posebno pamte one u Shakespeareovim tragedijama, zatim heroine iz grčkih tragedija, glavne ženske uloge u dramama Strindberga, Ibsena, Krleže... Ona je Desdemona, Teuta, Ana Karenjina, Nora...

Godine 1987. dolazi joj poziv i za izvaninstitucionalnu suradnju, i to od Glumačke družine Histrioni. To ljeto Ena Begović ne odlazi na odmor, već ga provodi na vrućem zagrebačkom asfaltu. Bila je prva histrionska kontesa Nera u nezaboravnoj "Gričkoj vještici" Marije Jurić Zagorke, predstavi koju je režirao Miro Međimorec, a partner joj je bio Krunoslav Šarić u ulozi Siniše.

Uz uloge u kazalištu paralelno teče i njezina filmska karijera, iste godine kada glumi Veroniku u Zafranovićevu "Padu Italije", snimila je i svoju prvu televizijsku ulogu u tada izuzetno popularnoj TV seriji "Nepokoreni grad", koja se bavila pričama o životu i akcijama ilegalaca u Zagrebu tijekom Drugog svjetskog rata. Redatelji te serije od čak 14 epizoda bili su Eduard Galić, Vanča Kljaković i Zoran Tadić, a scenarije za pojedine epizode pisali su Milan Šećerović, Milivoj Matošec, Pavao Pavličić i Hrvoje Hitrec. Godinama kasnije, točnije 1997., upravo Zoran Tadić Eni daje glavnu ulogu u svojem filmu "Treća žena", kojom osvaja Zlatnu arenu za glavnu žensku ulogu. U međuvremenu na filmu Ena snima: "Idemo dalje" (1982.), "Hoću živjeti", "Bobi", "Vještica", "Kraljeva završnica"... I da nije bilo nesretne pulske epizode s barunicom Castelli, 1988. godina bila je njezina filmska godina za pamćenje. Tada je snimila veliku ulogu u kultnim Vrdoljakovim "Glembajevima", ulogu za koju je do kraja svog života govorila da joj je bila najdraža, ali glumila je i Danku u filmu "Balkan ekspres 2", koji su režirali Predrag Antonijević i Aleksandar Đorđević prema scenariju Gordana Mihića, filmu koji je bio nastavak popularnog filma "Balkan ekspres" iz 1983. godine. Iste te 1988. Ena snima i ulogu u TV seriji "Zagrljaj", ponavljajući suradnju s redateljem Antunom Vrdoljakom, koji je za ovu seriju scenaristički obradio pet pripovijetki iz zbirke "Ruke" Ranka Marinkovića. Godine 1990. utjelovila je lik Fride u "Karneval, anđeo i prah", a iste je godine glumila gospođu Sky u filmu "Fatal Sky" te snimila i ulogu u seriji "Tražim srodnu dušu".

I cijelo to vrijeme Enu Begović svi su doživljavali kao veliku tragetkinju, a ona je potajno u dubini duše priželjkivala i drukčije uloge, i na kazališnoj sceni i na filmu i na televiziji, uloge koje će joj dati priliku da pokaže svu širinu svog glumačkog talenta. Stoga je bila oduševljena kada joj je redateljica Snježana Tribuson ponudila ulogu u filmu "Tri muškarca Melite Žganjer" iz 1998. godine. Baš se tu Ena dokazala kao vrsna komičarka u ulozi koju od nje doista nitko nije očekivao, jer bila je Maria, izmaštani lik iz španjolske sapunice, velika ljubav Juana, kojeg je glumio Filip Šovagović, a za kojim je prema scenariju filma ludovala usamljena i otuđena Melita Žganjer. Nakon toga uspjela je Ena snimiti samo još dvije uloge kod Jakova Sedlara, Lauru Leinbach u "U agoniju" i Mirtu u "Četveroredu". I tako zbog njezine tragične pogibije nikada nismo uspjeli doznati kakve bi joj sve uloge namijenili neki novi, mlađi režiseri koji su, baš poput Snježane Tribuson, u njoj vidjeli odličnu glumicu spremnu na svaki izazov, a ne tek nedodirljivu divu.

