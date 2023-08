Momčilo Otašević sve je raznježio s novom fotografijom s kćeri Mašom: Jedna od najvećih ljubavi

Glumac Momčilo Otašević podijelio je jednu morsku fotografiju na kojoj su glavni akteri on i njegova kći Maša. Pozirali su na brodu u Boki Kotorskoj, a 33-godišnji glumac je napisao: 5! M&M. Ova obiteljska fotografija je raznježila njegove obožavatelje koji su mu napisali u komentarima:

- Ooo, kako divna slika! Jedna od najvećih ljubavi, ljubav između tate i kćeri. Nježan tata s mezimicom Mašom. Momčilo imaš predivnu kćer, preslatku malu princezu, tatina kopija. Predivno! Maša je preslatka! Želim Vam svu sreću! Baš ste slatki, uživaj sa svojom ljepoticom. Predivni ste!!!! Samo uživajte!!!! Veliki pozdrav iz Osijeka.

Crnogorski glumac u braku s glumicom Jelenom Perčin dobio je dvoje djece, kćer Mašu i sina Jakša, a dvoje glumaca se ove godine rastalo nakon pet godina braka. Momčilo i devet godina starija Jelena vjenčali su se u tajnosti u Crnoj Gori 2018. godine, a njihova ljubav počela je na snimanju serije 'Zora dubrovačka' 2013. godine. Jelena iza sebe ima i brak s poduzetnikom Kristijanom Babićem iz kojega ima kćer Lotu (13).

Par su pratila šuškanja o kraju ljubavi već neko vrijeme, a njih je Jelena demantirala u rujnu. Prošlo ljeto je glumac objavio i prvu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama. Radilo se o fotki nastaloj tijekom romantične večere uz more. - I ja sliku sa ženom imam - napisao je tada Momčilo u opisu. Otašević do tada nije dijelio fotografije sa suprugom već samo videa i fotografije projekata u kojima bi se našao, a tu i tamo i poneku objava posvećena njihovo dvoje djece. U intervju koji je dao nedavno pričao je o tome kakav karakter imaju njegova djeca i kako provode vrijeme zajedno.

- Uživam uvijek, generalno je to uvijek neka igra, ili parkić ili zabavni park ili crtamo, nešto radimo, uživamo. Uvijek sam gledao da njima vrijeme sa mnom bude zabavno i vrijeme s tatom... Maša je lavica mala. Maša je živa, od akcije. I Jakša je, ali on je ipak malo mirniji. Kada skaču po trampolinu, ona može skakati 2 i pol sata, a on će nakon 15 minuta reći ne mogu više, pa će napraviti pauzu. On je valjda više na mene, da malo odmori - otkrio je Momčilo o svojoj djeci u IN Magazinu. Ispričao je kako je u posljednje vrijeme izgubio i dosta kilograme - Variram ja često, sad sam možda pao na najnižu kilažu zadnjih 5,6 godina, ali to će se sve vratiti, to je sve regularno - kazao je glumac.

