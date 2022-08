Zbog ove izjave i videa na Tik toku mnogi ismijavaju sina Victorije i Davida Beckhama

Brooklyn Beckham, sin dizajnerice Victorije Beckham i bivšeg nogometaša Davida Beckhama, postao je predmet izrugivanja na društvenim mrežama nakon što je tiktoker Daniel Mac objavio video u kojem je zaustavio Brooklyna u Los Angelesu dok se vozio u svom skupocjenom McLarenu P1. Daniel na svom Tik Toku objavljuje videa u kojima razgovara s vlasnicima skupocjenih automobila i uvijek ih pita čime se bave u životu.

- Čovječe tvoj auto je super, čime se baviš i kako zarađuješ za život? - pita Daniel u novoj objavi Brooklyna. On mu na to odgovara kako je chef i svima koji žele to postati poručuje da slijede svoju strast. - Ti si najbolji kuhar na svijetu - pita ga Daniel, a Brooklyn odgovara: Pokušavam biti. Korisnici na društvenim mrežama počeli su ismijavati Brooklyna i pisati kako mu sigurno karijera chefa koju je počeo prije svega godinu dana, sigurno nije omogućila da si priušti skupocjeni automobil vrijedan 8.8 milijuna kuna.

- Misli da je kuhar jer je Vogue objavio jedan članak u kojem on kuha tjesteninu, koju su mu sigurno kupili roditelji, i sad misli da je chef. Prošle godine je bio fotograf - piše u jednom od komentara. Drugi korisnik je napisao: Čime se bavite? Pa roditelji su mi Victoria i David Beckham. Nisi taj auto kupio jer zarađuješ kao chef.

Brooklyn je imao namjeru krenuti očevim stopama i počeo se profesionalno baviti nogometom, potom je izdao knjigu svojih fotografija, bavio se modelingom i sada tvrdi da je njegov životni poziv - chef.

