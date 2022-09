Zauvijek zajedno: Kraljica Elizabeta II bit će pokopana na posebnom mjestu

Iz Buckinghamske palače potvrdili su kako će sprovod kraljice Elizabete II. biti u ponedjeljak 19. rujna u crkvi Westminster Abbey u Londonu. Nakon što službeno završi državni pogreb, njezino tijelo će u lijesu biti položeno u Windsoru, odnosno u kapelici St. George, pored njezinog voljenog supruga, princa Philipa.

U memorijalnoj kapelici tako će biti posljednje počivalište kraljice Elizabete, a tamo su pokopani i njezini roditelji, kralj George VI i kraljica Elizabeta. Također, tamo se nalazi i urna s pepelom njezine sestre, princeze Margaret.

Lijes princa Philipa koji je u travnju prošle godine bio smješten u kraljevski trezor sada će biti premješten i stavljen pored kraljičinog kako bi ponovno bili zajedno, sada zauvijek.

Foto: POOL/REUTERS Members of the public file past the coffin of Queen Elizabeth II, draped in the Royal Standard with the Imperial State Crown and the Sovereign's orb and sceptre, lying in state on the catafalque in Westminster Hall, at the Palace of Westminster, London, ahead of her funeral on Monday. Picture date: Thursday September 15, 2022. Danny Lawson/Pool via REUTERS Photo: POOL/REUTERS Ovu kapelicu dala je izgraditi kraljica prema željama svog oca koji nije želio da njegovo tijelo bude pokopano u kraljevskom trezoru. Kapelica je visoka oko 5 metara, široka oko 3 te duboka oko 4 metra, a dovršena je 1969. godine. Izgradnja je koštala oko 25 tisuća funti, a platila ju je sama kraljica. Nalazi se unutar kapele St. Georgea koja je izgrađena 1504. godine, a u kojoj su ostaci 45 članova kraljevske obitelji među kojima je deset monarha i sedam njihovih supruga.

Lijes se trenutno nalazi u Westminster Hallu gdje će biti do sprovoda kako bi se svi štovatelji kraljice mogli od nje oprostiti. Nakon državnog pogreba, lijes će se spustiti u kraljevski trezor uz čitanje svih njezinih titula, a privatni pogreb će biti održan navečer na kojem će nazočiti novi kralj, Charles III. i članovi kraljevske obitelji.

Također, u ovoj kapelici se održavaju i kraljevska vjenčanja, među njima je bilo i ono kraljice Viktorije i princa Alberta kao i princa Harryja i Meghan Markle.

