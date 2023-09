'Zamišljala sam da me špijuniraju, progone i žele ubiti, a sve zbog ovoga. Nikada ne znate što nosite u genima'

Legoland, šarene kućice u rodnom gradu Hansa Christiana Andersena, Odenseu, možda su prva mjesta koje su na listi turista koji žele posjetiti Dansku. No prekrasni prizori svjetionika Rubjerg Knude te dvorac Frederiksborg svakako su mjesta koja jednostavno morate vidjeti da biste se uvjerili kako postoje. Slično kažu i oni koji su posjetili nacionalni park Thy, gdje se između ostalog mogu vidjeti i ostaci bunkera iz Drugog svjetskog rata koji su danas pretvoreni u muzej koji nas, kao i mnoge druge znamenitosti tog vremena, podsjećaju na strahote koje nikada kao ljudska vrsta ne bismo trebali ponoviti. Upravo zbog toga nije ni čudno da je naša sugovornica, influencerica Tena Sakar Vukić, koja se svojom prisutnošću na društvenim mrežama bori za to da psihički poremećaji prestanu biti tabu tema u društvu, te da osobe koje pate od mentalnih bolesti nisu samo njihova bolest već ljudi koji mogu voditi ispunjen život unatoč svemu, izabrala baš tu zemlju kako bi opisala putovanje koje ju je promijenilo.

Otkrila nam je kako je tamo išla zbog sportskog natjecanja.

- Putovanje u Dansku najviše ću pamtiti po nastupu na Svjetskom orijentacijskom prvenstvu kao članica seniorske reprezentacije Hrvatske - ističe Tena koja je u na putovanju u Danskoj bila sada već davne 2006. godine.

Objasnila nam je zašto je odabrala baš Dansku za temu o putovanjima, iako je nakon njega posjetila brojne druge zemlje, pa čak i Rusiju.

- Ljudi. Sviđa mi se taj sjevernjački skandinavski mentalitet, suživot s prirodom, sportski duh, organiziranost i to što generalno odišu razumnošću, samopouzdanjem i zadovoljstvom. Također, dogodila mi se situacija u gradu Aarhusu da sam u pauzi utrka otišla u obilazak grada i shopping te sam u jednom trenu sjela na klupu da malo odmorim. Vrećice od shopping sam stavila do sebe na klupu. Kada sam krenula prema smještaju, zaboravila sam ih i tek sam u autobusu skužila da ih nemam sa sobom. Kada sam se vratila, nakon punih 35 minuta, na klupi je sjedila djevojka, Dankinja, koja je skužila da sam ih zaboravila i čekala je da se vratim i pokupim ih. Posebno sam joj zahvalila, da ne mogu vjerovati, dok je njen izraz lica bio totalno cool u stilu, pa tu se ne krade, ovo je najnormalnija stvar.

Priznala nam je da zbog obaveza nije stigla previše istraživati znamenitosti i mjesta koja inače obilaze turisti.

- Na žalost, nisam jer nisam imala puno vremena istraživati grad Aarhus zbog gustog programa Svjetskog prvenstva i utrka.

Ipak, otkrila nam je što su po njenom mišljenju mjesta koja ljudi prvo žele posjetiti kada se odluče otići baš u Dansku.

- Kopenhagen, Legoland, voljela bih otići s obitelji jednom tamo.

Tena Sakar Vukić podijelila je s nama i što je jela tamo. Prisjetila se kako bijeli kruh uopće nije bio ponuđen za vrijeme doručka u hotelu. Smatra da kod njih hrana nije najvažniji razlog okupljanja i druženja kao kod nas, već više nužna potreba.

- U hotelu smo imali bogat švedski stol za doručak, sjećam se kako je već tada 2006. bio velik naglasak na cjelovitim žitaricama, npr. bijelog kruha uopće nije bilo ponuđeno. Žitarice kao müsli i razne sjemenke jeli su se pod obavezno u jogurtu, a na vrh se stavljalo malo pekmeza i voća. Takve hranjive kaše tek su od prije koju godinu popularne i kod nas. Oni su osviješteni po pitanju svega, pa tako i prehrane i važnosti kretanja. Kada izađete na ulicu u Danskoj, u principu nema pretilih ljudi ili ih ima minimalno, svi se voze na biciklima, joggiraju, žive taj sportski život, rekla bih da u njihovom mentalitetu hrana nije najvažniji razlog okupljanja i druženja kao kod nas, već više nužna potreba.

Ispričala nam je i koga je na tom putovanju upoznala te s kime je ostala u kontaktu.

- Upoznala sam mnoge sportaše, kao svjetsku prvakinju u sprintu Hanny Allston i reprezentativce Srbije i Slovenije u orijentacijskom trčanju s kojima smo se družili i igrali nogomet u vremenu odmora između trka. Danas više i nismo u kontaktu, no susjede orijentaciste sretnem na trkama pa popričamo.

Zanimalo nas je i koliko često inače putuje. Tenu prati više od 220.000 ljudi na TikToku, a na Instagramu gotovo 30.000. Često objavljuje zanimljive videe o tome što joj se događa na tim putovanjima i tako zabavlja svoje pratitelje te ih poučava.

- Idem jedan do dva puta godišnje na neko veće putovanje, najčešće to spojimo s nekom utrkom tako da smo prošle godine išli na natjecanje Alpe Adria Kup u Njemačku u München, a ove godine u Italiju u južni Tirol u Livingo. Jedno od ljepših putovanja, a da je vezano za trčanje, bilo je u Rusiju u Sankt burg na Maraton bijelih noći u lipnju. Koja je to šteta da takvu jednu zemlju i sve njene ljude upropasti samo jedna osoba.

Na putovanja često ide s obitelji, pa smo je pitali koja je razlika kada ide sama i s obitelji.

- Spakiram se za jedan sat kada idem sama i treba mi tri puta manje novaca i živaca, to je najveća razlika - našalila se naša sugovornica.

Odala nam je i što obavezno mora spakirati u kofer.

Tenisice za trčanje, robu za sve vremenske uvjete koji me čekaju i naravno lijekove za bipolarni poremećaj koje svakodnevno pijem.

Kako često putuje, komentirala je i to što mnogi misle da za putovanja treba izdvojiti mnogo novca iz kućnog budžeta.

- Za mene je dobar odmor da nisam pred mobitelom i laptopom, da sam negdje u prirodi sa svojom obitelji, dobro spavam, zdravo jedem i nemam nikakvog stresa. Za to vam ne treba puno novaca, ako na primjer volite biti u planinskoj kolibi. Također volim zimi ići u toplice i na skijanje te kroz godine na utrke, a za to vam treba nešto više novaca. Ako čovjek planira unaprijed i odvaja određenu svotu sa strane kroz određeno razdoblje, može si priuštiti odmor kakav želi, no naravno u njegovim realnim okvirima.

Putuje, kaže, obično u vlastitom aranžmanu, te rijetko ide preko neke agencije.

- U principu u vlastitom aranžmanu, a smještaj tražim na Booking.com ili Airbnb.

Tena nam je pričala i o neugodnosti koju je doživjela na jednom putovanju.

- U Austriji sam kao 20-godišnjakinja doživjela tešku psihotičnu epizodu. Zamišljala sam da me špijuniraju, progone i žele ubiti, čula sam glasove Indijanaca… Sve to se dogodilo jer sam naivno s društvom konzumirala marihuanu, i to samo nekoliko dimova. Ostala sam u psihozi još tri tjedana, završila na antipsihoticima, a kasnije i na antidepresivima, te si trigerirala bipolarni poremećaj. Nikada ne znate što nosite u genima i zato ne treba riskirati sa psihoaktivnim supstancama.

Ovaj smo intervju dogovarali krajem srpnja, a tada se Tena spremala na nekoliko natjecanja, a još je i radila. Nakon utrka, odmor, sunce i more je potražila u obiteljskoj vikendici u Zadru.

- Još uvijek radim, puno upita i mailova dobivam u zadnji tren, ali moram biti brzo gotova jer idemo na petodnevno orijentacijsko natjecanje Croatia Open u Gorskom kotaru. Nakon utrka idemo malo na more u našu vikendicu u Zadru pa još jedno orijentacijsko natjecanje u Sarajevu, Prvenstvo jugoistočne Europe. Naspram nekih prijašnjih ljeta kada sam ležala u bolnici na psihijatriji, ovo je 10+.

