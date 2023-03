Zamislivo je da se priča poput ove Royevih dogodi u obiteljskoj vili Ruperta Murdocha

Nasljeđe IV, HBO

Doista nemamo običaj za glavnu preporuku stavljati seriju koja ide u svoju četvrtu sezonu. Međutim, Nasljeđe je postalo takav televizijski fenomen, vjerojatno neočekivano i za sam HBO, da je teško izbjeći da ne bude glavnom preporukom. Vjerni pratitelji serije, a u Hrvatskoj ih ima podosta, znaju da je korporacija Waystar RoyCo pred prodajom Lukasu Matssonu, medijskom tajkunu novog doba. Tako sva nadmetanja unutar obitelji, odnosno između djece Logana Roya gube svoj smisao jer je novi vlasnik pred vratima. Ali sada se pojavljuje novi strah, a to je onaj egzistencijalni. Tako se Nasljeđe u novoj sezoni obraća još jednoj temi, a to je kontinuirana prevlast starih korporacija u ovom našem svijetu, tvrtki koje su nastale sposobnošću ljudi poput Logana Roya, no pitanje je mogu li takvi giganti opstajati jednom kada ti tajkuni siđu sa scene jer uvijek ostaje pitanje je li netko takav ostavio iza sebe nekoga dovoljno sposobnog. Doista, zamislivo je da se priča poput Royeve dogodi u obiteljskoj vili Ruperta Murdocha, primjerice. Lik Matssona kojeg tumači dobro izabrani Alexander Skarsgård, s druge strane, personifikacija je novog vremena i u medijima gdje tradicionalni mediji više nemaju prevlast pa i monopol na javni nastup i mišljenje. Na društvenim mrežama može ga imati svatko, a Matsson zna kako to pretvarati u novac. Moglo bi ga se usporediti s Jef­fom Bezosom koji je nakon ogromnog uspjeha u tehnološkom sektoru kupio The Washington Post, čini nam se to glavnim motivom za uvođenje tog lika. Stara medijska korporacija opterećena i obiteljskim problemima, uz one koje donosi desetljećima stjecana moć, doista sliči na velike washingtonske novine, situaciju u kojoj ih je našao Bezos nakon što ih je kupio od dugogodišnjih vlasnika, obitelji Graham. No možda je ipak razlog zbog kojega serija ima toliko publike propast bogatih, i to njihovom vlastitom zaslugom, u svađi oko imovine često stjecane na načine koji kod ljudi izazivaju najviše antipatije. U ovoj seriji podjednako su vam antipatični svi likovi, od Logana koji tvrdoglavo ne da svoju imovinu, preko djece od kojih je zapravo nitko i ne zaslužuje. Uživajte, jer ovo je zadnja sezona serije koja je pokupila sulud broj vrijednih nagrada do danas, i to u ozbiljnoj i ambicioznoj konkurenciji koja je postojala u ono pretpandemijsko vrijeme. Teško je da ćemo ovako nešto još jednom vidjeti, danas su tajkuni ljudi poput Matssona, ovakvih poput Logana Roya gotovo više da i nema, a stare korporacije gotovo da su naddržavni entiteti s nekim vlastitim životom.

Top Gun: Maverick, SkyShowtime

Dobra je stvar kod streamera velikih produkcija što su vam na raspolaganju sve češće i veliki filmski naslovi koji su u kinima bili u posljednjih godinu dana. Takav je naslov u svakom slučaju “Top Gun Maverick” koji je bio ultimativni hit prošle godine. Očekivano, i to s pravom, jer riječ je o nevjerojatnom vizualnom dragulju kojemu nikako ne može smetati Tom Cruise pa ni priča kojoj nedostaje dubine iako je vješto prilagođena vremenu koje se odvija nekoliko desetljeća kasnije. Sada, dakle, imamo Petea Mavericka Mitchella koji je i dalje divlji zrakoplovni avanturist koji sada testira prototipe, što je jedan od najopasnijih poslova koje možete zamisliti. Ali je tu i Bradley Rooster Bradshaw, tumači ga zaista uvijek dobri Miles Teller, a on je Gooseov sin. U međuvremenu je Ice malo napredovao, sad je admiral, ali ga i dalje tumači nažalost jako bolesni Val Kilmer. Umjesto Charlie tu je Penny Benjamin koja je i u prvom filmu bila šankerica. Sve ostalo čista je adrenalinska zabava s doista nevjerojatnim kadrovima snimanima iz aviona zbog kojih na trenutke ostajete naprosto osupnuti. A to dopunjuje efektna glazbena tema filma Lady Gage. I nije čudno što je film tako dobro ocijenjen i nagrađivan. Ako doma imate kakav dobar zvučni sustav i bolji televizor, odvrnite do kraja.

Mandalorian 3, Disney+

Od svih serija smještenih u “galaksiju tamo negdje daleko”, a sada ih je već popriličan broj, Mandalorian je, barem nama, najuspješniji. I, naravno, došao je do treće sezone, koja je vizualno još malo atraktivnija, a s istim elementima koji su toj seriji donijeli veliku popularnost već nakon prve sezone. I s pravom, Jon Favreau, koji je autor serije, i sam prilično uspješan glumac i filmaš, Mandaloriana je napravio kao vestern u svemiru stripovskih osobina. Priča o plaćeniku uništene rase lišena je moralnosti kakvu susrećemo u Ratovima zvijezda kada se oni vrte oko jedija i imperija, već se ovdje radi jednostavno o snalaženju u svijetu koji je vrlo živ i pun prilika jer je naprosto nepregledan, ali je zbog toga isto toliko i opasan. Na klasičan način dodao je Favreau najjednostavniju i najefektniju emociju, a to je Mali, Kid, koji kao da je nekakav sin Yodin pa se između hladnog ubojice i njega stvara neka topla očinska veza. Prošarana je raznim likovima, koje Mandalorian često i likvidira. Uvidio je to Pedro Pascal, zvijezda The Last of Us, koji je pristao 99 posto vremena nositi kacigu, a i prelijepa je Rosario Dawson maskirana. U trećoj sezoni Mandalorian se vraća kući, na Mandalore, naravno s Kidom. Opet ćemo jedva čekati svaku srijedu.

Sex/Life 2, Netflix

Nadamo se da niste neki poklonik Braka na prvu, a ako jeste, radije obratite pozornost na Sex/Life. Jer, tamo se doista i dogodio stvarni Brak na prvu jer su se na snimanju zaljubili glavna glumica i glumac Sarah Shahi i Adam Demos. A to je doista i bilo moguće s obzirom na to da se serija vrti oko Shahine Billie Connelly, kućanice i majke dvoje djece koja živi život u kojem osjeća kako nije u njemu prošla sve što je mogla pa je kriza srednjih godina udara posebno jako. Demos je Brad, njezin nekadašnji, danas vrlo uspješni, dečko, kojega ponovo sreće, a on bi rado da se njihova veza obnovi. Serija napravljena po knjizi 44 Chapters About 4 Men izazvala je dosta pozornosti i zbog slobodnijih visokoerotiziranih scena u ljubavnom trokutu između Billie, njezina muža Coopera i Brada. Sada se priča proširuje na još jednog

muškarca tako da je prilično sigurno da ćemo takvih scena gledati još. Interesantno je kako se o ovoj seriji puno piše, a nije povoljno ocijenjena kod publike pa ni kod većine kritičara. Ali očito je priča koja je odlična podloga za visoku dozu erotike i materijal za srednju generaciju koja Sex/Lifeu produljuje život.