Bliži se deveta godišnjica otkako nas je napustio naš legendarni skladatelj, pjesnik i kantautor Arsen Dedić. Njegov duh ostaje živjeti u glazbi koju je skladao, u tekstovima koje je napisao i pjesmama koje je otpjevao. No, prije svega, Arsenovu prisutnost nastavljamo osjećati kroz ljude čija inspiracija i dandanas proizlazi iz lika i djela ovog jedinstvenog umjetnika. – Arsen, čovjek kao on, a ne čovjek kao ja. Nijedan ja nije kao on – kazao je Zlatan Stipišić Gibonni u najavi svog nastupa na prvom izdanju glazbenog projekta "Arsen, Čovjek kao ja", koji će se održati u Šibeniku, rodnom gradu nenadmašnog majstora glazbe i riječi. Jedan od najzaslužnijih za organizaciju ovog posebnog događaja je voditelj Joško Lokas, a uz njega su i Mislav Donaj te Ana Radišić.

Kako ste došli na ideju o projektu 'Arsen, čovjek kao ja'?

Živimo u vremenima kada nas napuštaju mnogi s kojima smo odrastali. Za sve možemo slobodno reći prerano. Oliver, Massimo, Cohen, Balašević i da ne nabrajam dalje...Htjeli smo napraviti nešto što bi na dostojanstven način obilježilo njegovo stvaralaštvo. Arsen je bio ozbiljan pjesnik, a kako bi rekao naš treći partner u ovoj priči Mislav Donaj on je naš Cohen, naš Brel, naš Aznavour... Moramo ga čuvati, nema nam druge. Ana često podvlači kako smo se osjećali “dužnima” vratiti njemu, ali i našem gradu ono čime nas je zadužio. Šibenskim ulicama proživljavali smo Arsenove stihove, cijeloga života. Time je odluka bila jednostavna, no odgovornost velika. Tako da se u potpunosti slažem s Anom i Mislavom. Vodi nas srce. Druge motivacije nema.

GALERIJA: 'Zahvaljujući Gabi posveta Arsenu ima poseban emotivni naboj, ona nam je dala dodatnu snagu'

Osim vas, u autorskom i organizacijskom segmentu projekta sudjeluju Ana Radišić i Mislav Donaj. Međutim, cjelokupni plan bilo bi gotovo nemoguće izvesti bez suradnje s Gradom Šibenikom i njegovim javnim ustanovama. Jeste li brzo pronašli zajednički jezik?

Bez obitelji Dedić, Grada Šibenika, TZ-a Šibenik i Tvrđave kulture te našeg glazbenog producenta Nikše Bratoša ovaj projekt bio bi samo ideja na papiru. Ništa više. Međutim dogodilo ono o čemu sanjate. Svi smo na isti način razmišljali kako pristupiti jednom takvom događaju. Sve se počelo slagati kada smo međusobno počeli razgovarati i kada smo uvidjeli kako s poštovanjem, svi mi sudionici ove priče, želimo stvoriti jedan jedinstven glazbeni događaj na nekima od najljepših pozornica svijeta, a to su ulice grada Šibenika i njegove tvrđave. Lijepo je kada svi sudionici razgovora imaju ideje i kada se sve izgovoreno samo nadopunjuje s novim idejama. Moram doista ovdje zahvaliti svima jer svi pokušavamo dati maksimum kako bi 'Arsen, Čovjek kao ja' uspio. Kada je ideja bila gotova, mogli smo krenuti u drugu fazu, a to su izvođači, koji bi svaki na svoj način interpretirali Arsena i na kraju podrška Ministarstva kulture i podrška sponzora koji su nam omogućili da sve glazbenike dovedemo u Šibenik 12. i 13. srpnja. Mislim da cijeli glazbeni događaj najbolje opisuju riječi Nikše Bratoša. “Radimo jedan boutique event i nemojmo nikad u realizaciji skrenuti s tog puta.”

U priopćenju se navodi da će ovo biti prvo izdanje projekta. Dakle, plan je stvoriti tradicionalni događaj?

Iskreno... Mi za sljedeću godinu imamo jako puno potvrđenih imena izvođača i novih sadržaja s kojima ove godine nećemo izlaziti, ali bilo bi deplasirano i nepošteno stavljati fokus na budućnost. Pred nama je velika odgovornost i obaveza isproducirati i realizirati ovogodišnje događanje. Nakon toga tek podvlačimo crtu i razmišljamo o 2025. Želja da stvorimo tradicionalni događaj postoji, ali pred nama je Arsen, Čovjek kao ja 2024. To nam je jedini fokus.

Program oba dana započinje radionicama crtanja za djecu, čiji će najbolji radovi kasnije biti izloženi na tvrđavi sv. Mihovila. Što namjeravate dalje s tim crtežima i hoće li ih zainteresirani moći kupiti?

Arsen je volio crtati. Mi bismo voljeli da klinci od malena počnu voljeti Arsena. Tako je nastala radionica crtanja čiji će radovi biti izloženi na tvrđavi sv. Mihovila. O kupnji nismo razmišljali, želimo vidjeti kako klinci čuju i razumiju Arsena. Djeca će slušati neke od pjesama s albuma 'Arsen pjeva djeci' koja bi im trebala poslužiti kao inspiracija za njihov likovni izričaj.

U petak navečer na Trgu Ivana Pavla II. publika će uživati u nastupu Zvonimir Radišić Trija. Poznati ste kao veliki zaljubljenik i poznavatelj sedme umjetnosti. Možete li navesti najdražu Arsenovu filmsku skladbu ili film koji sadrži njegovu glazbu i objasniti razlog odabira?

Meni osobno Gospoda Glembajevi. Mislim da nije teško objasniti. Krleža, Vrdoljak, Arsen. U trenutku nastanka mislim da nismo mogli imati jaču kombinaciju autora na jednome mjestu.

Kazali ste da je Arsen u svojim tekstovima bio: 'Oštar, sjetan, ciničan, emotivan, zagonetan, nježan, grub i tako potrebno životno iskren'. Postoji li neki stih iz njegovog opusa kojim se vodite u svakodnevnom životu ili vam je posebno ostao u sjećanju?

Način na koji je napisao 'Posljednji tango u Đevrskama' spada možda u nevjerojatno originalne, iskrene i duhovito surove pjesme koje se lakoćom mogu pretvoriti u neki film ili seriju. Onda pak kako je uglazbio Ujevića u pjesmi 'Odlazak' ili pak 'Ono sve što znaš o meni'. Ma, iskreno, u njegovu opusu za svaku životnu priliku ima za svakoga ponešto. Da je pisao na nekom od velikih jezika poput engleskog ili njemačkog mislim da bi se nauživao velikih svjetskih nagrada.

Bogati dvodnevni program završit će velikim koncertom na kojem će, među ostalima, nastupiti izvođači poput velikog Gibonnija, Matije i Lu Dedić, Mije Dimšić, Natali Dizdar, Matije Cveka, a večer prije i legendarnog Saše Lošića Loše. Koliko je bilo teško okupiti sve te ljude i hoće li pjevati svi koje ste pozvali?

Pa rasporedi svih navedenih izvođača su prebukirani, ali Arsena se, izgleda, ne odbija. Mnogi dolaze direktno s koncerata na kojima će nastupiti večer prije, a mnogi će prekinuti odmor kako bi bili s Arsenom u Šibeniku. Veliko hvala svima koji su se odazvali, ali i onima koji zbog ranije prihvaćenih obaveza na baš te datume neće moći s nama biti ove godine.

Nedavno ste podijelili zajedničku fotografiju s hrvatskom glazbenom divom Gabi Novak, koju uz Arsena vežu prelijepe poslove i privatne uspomene. Što vam je Gabi poručila tijekom susreta?

Zahvaljujući Gabi, Matiji i Lu ovaj događaj ima poseban emotivan naboj. Nekako smo prije odlaska cijele ekipe u Šibenik htjeli posjetiti Gabi jer ove godine neće moći biti s nama u Šibeniku. Htjeli smo njezin vjetar u leđa jer nam je prijeko potreban. Godinu dana intenzivno radimo na ovom projektu i sad smo par dana od 48 sati Arsena u Šibeniku. Trebala nam je Gabina dodatna snaga. Dobili smo je i hvala joj na tome. A nitko neće biti sretniji od nas kada na sceni ugledamo Lu i Matiju.

Čini se kao da su o njemu ispričane sve priče i izgovorene sve riječi, no kakva sjećanja vas vežu uz Arsena Dedića?

Mnogi su javno prepričali anegdote koje su proživjeli s Arsenom i to štivo uvijek plijeni pozornost. Nažalost, ja sam ga posljednji put sreo u tadašnjem hotelu Panorama. Bio sam u društvu s njim i Mišom Kovačem. Razgovor je bio o svemu i svačemu. Najviše su govorili Mišo i Arsen, ja sam se pak osjećao nevjerojatno impresionirano i ne sjeća se da sam uspio riječ progovoriti.

Koji je ultimativni cilj ove inicijative? Primjerice, u nedjelju, 14. srpnja probudili ste se vjerojatno umorni, ali i odlično raspoloženi. Čemu dugujete to zadovoljstvo?

Ultimativni cilj ove inicijative rečenica Mislava Donaja s početka ovog intervjua: 'Arsen je naš Cohen, naš Brel, naš Aznavour... Moramo ga čuvati, nema nam druge.'

Jeste li možda razmišljali o proširenju programa za potencijalna buduća izdanja? Znamo da su Šibenik i Arsen kao jedna duša i dva tijela, međutim, hoćemo li projekt 'Arsen, čovjek kao ja' doživjeti i u drugim hrvatskim gradovima? Primjerice, i sam Dedić jednom je prilikom izjavio: 'Šibenik mi je temelj, a Zagreb nadogradnja'.

Razmišljali smo o pop up eventu u Zagrebu kojim najavljujemo Šibenik. O jednom malom intimnom okupljanju glazbenika u Zagrebu koje bi postalo pozivnica za koncerte u Šibeniku, a sve kako bismo povezali dvije adrese... Teslinu u Šibeniku i Haulikovu u Zagrebu.

