Za njime se otimaju najveći svjetski klubovi, ali i djevojke, a da nije nogometaš bio bi ribar poput oca

Premda mu je samo 20 godina mladi Zagrepčanin Joško Gvardiol vrlo je brzo postao jedan od stožernih igrača naše reprezentacije, a uskoro bi mogao postati i jedan od rijetkih igrača koji vrijedi više od 100 milijuna eura. Premda je u Leipzigu tek godinu dana za njega se otimaju najveći svjetski klubovi, a još prije samo tri godine tramvajem je s Maksimira s treninga i utakmica odlazio kući na Srednjake gdje je živio s ocem Tihomirom, majkom Sanjom i dvije sestre Frankom i Lorenom.

– Nije čudno što je Joško išao tramvajem nakon utakmice, nije mu to prvi put. Išao je svaki put kad ga nitko od nas nije mogao voziti.

Suprug i ja radimo, tako da ga nismo mogli uvijek voziti - kazala nam je tada mama Sanja.

– Iako polažem vozački, još se uvijek nekako najbolje osjećam u tramvaju. Nekada me zna suigrač odbaciti do kuće, nekada odem pješke jer uživam hodati… No, otkako me netko slikao u tramvaju, malo mi je neugodno jer sad svaki put kada uđem netko vadi mobitel – rekao je tada Gvardiol.

A isto tako Joško bi katkada nakon treninga u Maksimiru znao sjesti na tramvaj broj 11 i produžiti do Trga bana Jelačića pa otići na Dolac praviti društvo ocu u ribarnici.

– Da nisam nogometaš, vjerojatno bih krenuo očevim stopama – kazao nam je Joško u jednom od svojih prvih intervjua.

Nakon što je ostvario transfer u RB Leipzig, Joško Gvardiol kupio je obitelji kuću u Rakitju, u mirnoj oazi, podalje od gradske vreve i asfalta, nedaleko istoimenoga jezera.

Kao dječak počeo je igrati nogomet u Trešnjevci, a njegov talent već u najranijoj uočio je trener Dinamovih klinaca Miroslav Davidović i doveo ga u Dinamo. U maksimirskom klubu Joško je prošao kompletnu školu nogometa i nakon Darija Šimića, Igora Bišćana, Vedrana Ćorluke, Dejana Lovrena i Tina Jedvaja najdarovitiji je obrambeni igrač kojega je u samostalnoj Hrvatskoj proizveo Dinamov inkubator.

Joško trenutačno nema djevojku a mediji su u travnju ove godine pisali kako je navodno bio u vezi s 12 godina starijom Zadrankom Oliverom Matijević, pjevačicom koju je šira javnost upoznala u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni".

- Nisam u vezi, sam živim, i koliko god nekad treba mir, nekad osjetim i tu samoću, depresiju, nedostaje mi obitelj, kazao je nedavno u emisiji kod Roberta Knjaza, i progovorio o ljubavnim ponudama.

- Joj, prošli put na okupljanju reprezentacije jedna mi je djevojka prišla i dala papirić na kojem je bio njezin Instagram profil. Kakva cura mora biti? Boja kose nije važna, ali volim plave oči. I da bude niža od mene, da barem u nečemu budem glava obitelji! - rekao je Joško i otkrio koje su mu tri najljepše poznate dame

- Angelina Jolie, Shakira i Jennifer Lopez, kazao je Zagrepčanin.

