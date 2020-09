Za nagradu od 50.000 eura spremni su na seks pred kamerama i tučnjave, a među natjecateljima sve je više Hrvata

Seks pred kamerama, krvave tučnjave, neprestane svađe i ogovaranja sve to događa se svakodnevno u reality showu "Zadruga" u kojem su već četvrtu sezonu natjecatelji spremni napraviti sve kako bi se domogli nagrade od 376 tisuća kuna. Primamljiv je to iznos, a gledateljima je očito primamljiv i ovakav sadržaj jer ovaj showu Željka Mitrovića svake sezone bilježi sve veću gledanost, a popularan je u cijeloj regiji pa zato ne čudi što je iz godine u godinu sve više i natjecatelja iz Hrvatske. Tako je nagradu od 50.000 eura prošle sezone nakon mjeseci provodenih u showu kući odnijela naša Slavonka Iva Grgurić, a ove sezone sve je veći broja natjecatelja iz Lijepe naše.

Najnovija stanarka showa poznata je hrvatska sudionica realityja "Gospodin Savršeni" i "Superpar" Hana Rodić. Uz nju, tu su još i Riječanka Monika Horvat, 28-godišnja stomatologinja koja je u showu započela romansu s natjecateljicom Jovanom Tomić Matorom i time šokirala fanova, poznanika, ali i svoju obitelj. Nešto mlađi od njih, ali ne i manjeg potencijala za šokantne trenutke je i 22-godišnji sudionik iz Zagreba imena Fran Pujas koji je u reality ušao s djevojkom, inače bivšom Miss Varaždinske županije, Paulom Hublin. Odmah je na početku priznao ukućanima da je nekoć imao problema s drogom, a njegova odabranica izvela ga je na pravi put. Jedno od najzanimljivijih imena koje se javlja u ovoj sezoni je Hrvatica iz Frankfurta, Danijela Mesić, rođakinja nekadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića, što je potvrdila prije nekoliko mjeseci za tamošnje medije. Imaju li Hrvati bolje šanse u stranim realityjima i zašto je tome tako odgovara nam sociolog Bruno Šimleša.

Foto: Youtube screenshot

- Važno je samo što će im u kraće vrijeme donijeti veću prepoznatljivost. Mislim da bi se prijavili i u azerbejdžansku produkciju da tako mogu do popularnosti. I opet, imaju pravo na to, a mi kao gledatelji imamo pravo odabrati što ćemo gledati - kaže Šimleša i objašnjava nam zašto realityji s velikom dozom razvratnosti imaju veliku gledanost? - Mnogi vole osjećaj superiornosti nad takvim sadržajem, vole što mogu nekoga ismijavati. Lakše im se ne baviti svojim životom kad je tako zabavno baviti se prljavim vešom drugih ljudi. Nisam publika za takve sadržaje pa samo preko naslova saznam da je Hana rekla Dani da je ružnija i da je Zoran zapravo njezin, a ona nek si uzme Borana i sl. Iskreno, preživjet ću i bez tih informacija. - veli Šimleša. Dodaje kako ne treba sve reality formate staviti u isti koš jer ima i kvalitetnih sadržaja. - Kako danas mnogi ionako objavljuju čitav svoj život na društvenim mrežama sudjelovanje u reality formatu i nije toliko velika promjena. U ovoj posvemašnjoj kardashianizaciji društva, reality programi samo su jedan krak tog fenomena. - pojasnio je Šimleša i dodao kako svi žele warholovskih 15 minuta slave te natjecatelji doniraju dio svoje privatnosti, a zauzvrat se nadaju dobiti relevantnost i nove followere na društvenim mrežama.

- I ne treba ih osuđivati, svatko sam bira što će sa svojim životom. - kaže. Novac u sudjelovanju u ovom showu sigurno igra veliku ulogu i prema pisanju medija u Srbiji svi sudionici nemaju isti honorar, pa se tako natjecateljica Miljana Kulić pohvalila kako je iz Zadruge 3 izašla bogatija za 250 tisuća eura. Neki natjecatelji dobiju honorar od 2000 eura, neki od 3000 eura i ne čudi zato što se brojni vraćaju u show. Ono što održava ovaj reality na životu su skandali, pa je prvu sezonu showu gledanost držao ljubavni trokut Slobe Radanovića, Lune Đogani i Kristine Kockar. Sloba je u showu suprugu Kristinu prevario s Lunom, a zatim Kristina ulazi u show kako bi spasila brak. Sanja Stanković i Jovana Tomić Matora su započele vezu u showu i pred kamerama su priznake da su lezbijke, a natjecateljica Mina Vrbaški je javno priznala u showu da se zbog teškog financijskog stanja ranije bavila prostitucijom. Seks pred kamerama u ovom showu je postao normalna stvar kao i tučnjave, a u jednoj je sudjelovao i prijatelj naše natjecateljice Ive Grgurić.

Kada joj je došao u posjet u show posvađao se s Vladimirom Tomovićem, koje je od prije poznat kao nasilnik iz realityja. Tomović se uvrijedio kad ga je Ivin prijatelj pitao zna li što je navijački kodeks, na to mu je Ivin prijatelj pokazao srednji prst i došlo je do fizičkog obračuna, a Tomović je izrekao i uvrede na nacionalnoj razini. Zbog ovakvog neprimjerenig sadržaja u nekoliko navrata pisani su zahtjevi da se show emitira u kasnim terminima kako ga ne bi gledala djeca i mladi, ali to se nije ispunilo.