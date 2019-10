Više nije mogao, popularni chef Tomislav Špiček dao je otkaz

Sutra počinje nova sezona kulinarskog showa "Tri,dva,jedan - kuhaj!" u čijem žiriju sjede Željka Klemenčić, Ivan Pažanin i Tomislav Špiček.

Poznati chef krajem prošle godine doživio je infarkt i završio u kliničkoj bolnici Merkur i tada je shvatio kako mora smanjiti tempo. Znao je da su stres i preveliki broj obaveza bili okidač za infarkt i nakon dužeg razmišljanja odlučio je dati otkaz u poznatom zagrebačkom restoranu u kojem je bio chef kuhinje.

- Početkom rujna je bio moj posljednji dan u restoranu. Posljednje dvije godine razmišljao sam o tome da dam otkaz, no to ne ide tako lako pa sam tek nedavno to riješio. Sad mi je puno lakše kad nemam toliko opterećenja. Ipak kad si chef kuhinje, stalno te zovu i vječno si u tome, od jutra do navečer. A ja stvarno moram čuvati zdravlje - rekao je Špiček za 24 sata.

Sretan je što se u show vratila Željka Klemenčić i kaže kako se on, Željka i Ivan ne slažu uvijek oko ocjena koje daju kandidatima i često imaju različita mišljenja, ali zato se privatno odlično slažu. Komentirao je i voditeljsko pojačanje u showu - Domagoja Jakopovića Ribafisha. Kaže kako ga često zeza na snimanju i u šali mu kaže da će ga Marijana Batinić zamijeniti ako ne bude mogao voditi show.