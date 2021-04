Viktorija Rađa pozirala s majkom i oduševila pratitelje: 'Lipa mater rodila lipu kćer'

Bivša manekenka, pjevačica i supruga košarkaške legende Dine Rađe (53), Viktorija Rađa (43) nerijetko objavi kakvu obiteljsku fotografiju, a njezini pratitelji i obožavatelji su imali prilike na društvenim mrežama tako upoznati njezinu sestru Mihaelu, a sada je objavila i svoju majku Maru.

Viktorija Rađa napravila je selfi s mamom Marom u automobilu, a uz fotografiju je supruga košarkaške legende kratko napisala: 'mamika'.

Foto: Screenshot

Njezini pratitelji oduševljeni su fotkom. "Volimo Viktoriju, a volimo mamu još više", "Lipa mater rodila lipu kćer", samo su neki od komentara. Viktorijinu majku javnost je upoznala na zagrebačkoj premijeri Dininog filma 'Rađa' u ožujku prošle godine.

Inače, ime njezinih roditelja Dino ima istetovirano na lijevom ramenu, a poznato je koliko se njezini roditelji dobro slažu s košarkašem.

"Stipe i Mare. Za one koji ih znaju dosta je reć – Stipe i Mare. Ne idu odvojeno nego samo skupa. Ka Roko i Cicibela. Za one koji ih ne znaju, ajmo provat opisat. Ja njih obožavan. Koji to zet voli punca i punicu? Punca još kako, ali punicu? Evo ovaj. A koliko ih volin to je posebna priča", napisao je Rađa prije dvije godine uz fotografije tetvaže.

VIDEO>> Princ Philip je preminuo u 100. godini