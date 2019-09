Vijest koja je oduševila milijune! Vraća se kultna serija i to u novom obliku

Milijune obožavatelja prošlog je tjedna oduševila vijest da jedna od najpopularnijih serija ovog stoljeća, kultni “Breaking Bad”, dobiva svoj službeni filmski nastavak. O filmu se šuškalo posljednjih mjeseci, a prije nekoliko dana dobili smo i službenu potvrdu da je snimljen, i to od Boba Odenkirka, jednog od protagonista “Breaking Bada”, koji uspješno glumi i u nastavku serije – “Nazovi Saula”.

Film “El Camino: A Breaking Bad Movie” izaći će na Netflixu 11. listopada, a odmah nakon toga emitirat će ga i AMC.

Za “Breaking Bad” niste čuli jedino ako ste proteklih deset godina proveli na nekom pustom otoku jer radi se o jednoj od najboljih dramskih serija svih vremena. Doduše, na malim ekranima hrvatskih TV kuća mogli ste je gledati pod nazivom “Na putu prema dolje”, a Nova TV emitirala ju je u vampirskom, nerazumljivom terminu u 2 sata ujutro radnim danom.

“Breaking Bad” na američkoj postaji AMC emitirao se od 2008. do 2013. godine. Radnja se vrti oko Waltera Whitea (Bryan Cranston), srednjoškolskog profesora kemije, kojem je dijagnosticiran neoperabilni rak pluća. Zajedno sa svojim bivšim učenikom Jessejem Pinkmanom (Aaron Paul), White se okreće svijetu kriminala proizvodeći i prodajući kristalizirani metamfetamin, a sve kako bi osigurao financijsku budućnost svoje obitelji prije vlastite smrti. Naslov serije Breaking Bad proizašao je iz južnjačkog izraza koji znači “raise hell”, tj. uzburkati pakao.

Serija je osvojila brojne nagrade, uključujući čak 16 Emmyja, no tko zna bi li uopće bila snimljena da njen izvršni producent Vince Gilligan nije bio tako uporan. Autor koji je do tada najpoznatiji bio kao producent “Dosjea X” osmislio je ovu seriju koju su redom odbile mnoge poznate američke TV kuće: Showtime, TNT, FX i HBO, a na kraju ju je prihvatio AMC. Danas je nemoguće zamisliti nekog drugog u ulozi Waltera Whitea osim Bryana Cranstona, no glavešine AMC-ja tada su željele zvijezdu. Naime, Cranston je do tada bio najpoznatiji kao Hal, otac iz “Malcolma u sredini” i po brojnim epizodnim ulogama. Htjeli su neku zvijezdu poput Matthewa Brodericka ili Johna Cusacka. No Gilligan je bio uvjeren da je Cranston idealan za tu ulogu.

– Htjeli smo nekog tko može u isto vrijeme izgledati dramatično i strašno, a opet da ima humanu crtu, tako, kada strada, da vam ga bude žao. Bryan je zakucao – objasnio je Gilligan.

Serija je imala i sreću u nesreći kada su američki scenaristi štrajkali tijekom 2007. i 2008. godine. Zbog toga je došlo do promjena u scenariju prve sezone koja je skraćena. Zbog toga je puno prije došlo do transformacije u zloglasnog Heisenberga, ali i ono što je bitnije, Jesse Pinkman je preživio. Naime, po prvotnom scenariju Jesse je trebao poginuti već u devetoj epizodi prve sezone, no scenarij je promijenjen, a on je postao Whiteov kompanjon do kraja serije i praktički ih gurnuo naprijed.

Inače, na snimanju su kao konzultanti sudjelovali pripadnici policijsko-obavještajne agencije za suzbijanje droge DEA, koji su Cranstona i Paula učili tajnama kemije kako bi što vjernije pokazali kuhanje kristalnog metha. Naravno, riječ je o popularnoj seriji, a ne o znanstvenoj emisiji pa u njoj nije sve bilo sto posto precizno. Primjerice, Heisenbergov čuveni plavi meth u stvarnosti ne bi bio plav, nego bezbojan. A njegove kristale “glumili” su bomboni iz jedne trgovine u Albuquerqueu.

Veliku ulogu nije trebao imati ni Giancarlo Esposito kao Gus Fring, šef bande dilera koji se krije kao gazda fast food lanca “Los Pollos Hermanos”. No i on je toliko impresionirao Gilligana da ga je ostavio i u idućoj sezoni. Njegova smrt bila je posebno upečatljiva. Ubio ga je bombaš samoubojica Hector Salamanca (briljantni Mark Margolis) tako što je detonirao bombu u svojim kolicima. Svi još pamtimo scenu kada Fring izlazi iz sobe bez pola lica. Izgledao vam je kao lik iz “Živih mrtvaca”? Ništa čudno budući da je specijalne efekte na toj epizodi radila upravo ekipa iz te serije. U Breaking Badu je puno simbolike. Završna epizoda zove se “Felina”, što je anagram od Finale, ali i simboli za tri elementa – željezo, litij i natrij, odnosno krv, meth i suze.

Breaking Bad ušao je i u pop-kulturu po brojnim citatima, a Waltera Whitea najbolje opisuje izjava upućena supruzi: “Nisam u opasnosti, ja sam opasnost! Čovjek otvori vrata i netko ga upuca u glavu. Bojiš se za mene? Ne! JA SAM TAJ KOJI KUCA!”