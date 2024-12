VIDEO 'Uvijek mi je neugodno': Ella Dvornik otkrila s kojim se problemom godinama bori

Među najistaknutijim influencericama u našoj zemlji nalazi se Ella Dvornik, čiji posao podrazumijeva konstantno upoznavanje novih osoba. Nedavno, povodom svog 34. rođendana, Dvornik je na društvenoj mreži Instagram podijelila dugogodišnju poteškoću s kojom se suočava - nemogućnost pamćenja imena ljudi koje upoznaje.

"Uvijek sam imala problem s ovim i uvijek sam pokušala svašta da si pomognem da zapamtim - najteže je bilo kad je bilo više ljudi odjednom i kad imaju dosta tradicionalna imena. Pogotovo jer zbog posla na redovnoj bazi upoznajem hrpetinu ljudi. Od svega jedino što mi je pomoglo je da budem iskrena", rekla je Ella te objasnila što joj pomogne ipak zapamtiti ime s kojom se upoznala.

"Kad se osoba predstavi i kaže ime, ja ime ponovim na glas nekoliko puta odmah ispred njih. Malo svi budu zatečeni onda im objasnim da to radim jer imam problem sa pamćenjem imena i da mi to nekad pomogne da bolje zapamtim, ljudi uglavnom to super prihvate jer shvate da ti je ipak stalo da zapamtiš i pokažeš poštovanje, ali dovoljno si samosvjestan da prihvatiš tu naizgled nepristojnu manu i nesigurnost - pa u 99% slučaja kad me sretnu za pola sata negdje i žele započeti razgovor uvijek u šali ponove svoje ime "Hej! Ivana od prije pola sata". Meni je to super simpatičan način za razbijanje leda i ima i neku humorističnu samokritičnu notu."

Zatražila je mišljenje svojih sljedbenika o tome jesu li se i oni susreli sa sličnim izazovom te kako su ga prevladali. Pritom je jednoj pratiteljici priznala da joj je jednostavnije prepoznati nečije lice nego se sjetiti imena: I točno znam gdje smo se upoznali i što smo pričali, ali ime - nikako."

Pratitelji su joj pisali da će pokušati koristiti ovu Ellinu metodu, ali i otkrili su da se i oni nekad bore s istim problemom.

"Pokušat ću. Ne pamtim pri upoznavanju imena, face da, ali ime...", "Ja sam sebe par puta "uhvatila" da uopće ni ne slušam kad mi netko izgovara svoje ime, a ne mogu si objasniti zašto", "Lakše mi je sad kad vidim da masu ljudi to isto muči. Nikad nisam uspjela zapamtit, nije mi ni došlo do uha a kamoli ostalo. Svaki put neugodnjak", "Ma ja zaboravim u sekundi", komentirali su.

