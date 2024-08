VIDEO Pogledajte što se dogodilo reporterki RTL-a dok je izvještavala o požaru u Tučepima

Iz Tučepa i Podgore, koje je ovih dana zahvatio veliki požar, za RTL je izvještavala reporterka Ivana Ivanda Rožić. Gledatelji su u emisijama RTL Danas i RTL Direktu gledali njezina javljanja s požarom zahvaćenih mjesta na Makarskoj rivijeri i Ivanda je kao i uvijek svoj posao odradila profesionalno i zajedno sa svojim snimateljem vjerno je gledateljima dočarala kakvi su bili razmjeri ovog požara. Ovakvi zadaci nose i dozu neizvjesnosti i opasnosti u što se uvjerila i Ivana dok je izvještavala iz Tučepa.

U jednom trenutku kanader je preletio neposredno iznad nje te smo u sljedećem kadru vidjeli kako je polio vodom. - Izvještavanje u izvanrednim situacijama ponekad može završiti i ovako - piše uz opis ovog videa koji je objavljen na Facebooku. U komentarima su gledatelji pohvalili Ivanu, a neki su upozorili i kako ovakva situacija može biti izrazito opasna.

- Žena kraljica, svaka čast što je uopće tamo zajedno sa svim ovim hrabrim ljudima. Tko nije doživio strahotu prirode, jedino može pisat glupe komentare. To je izvještaj s lica mjesta. Novinarka RTL-a je heroj!! Svaka joj čast ali i jako opasno.Zar ju nitko nije upozorio! Bravo hrabra djevojko. - pisali su gledatelji u komentarima. U Tučepima 306 vatrogasaca sa 77 vozila pokušavaju od utorka navečer suzbiti vatrenu stihiju na otvorenom prostoru koja je nošena vjetrom zahvatila i Park prirode Biokovo, te došla do Podgore u kojoj su sinoć stanovnike prebacili iz njihovih kuća u školu. Na tom je području do sada izgorjelo oko 400 hektara makije, niskog raslinja i borove šume.

Na terenu su vatrogasci iz cijele županije kojima bi dobro došla zamjena na terenu. Taj je požar nehajno izazvao lokalni pčelar koji je zbog toga kazneno prijavljen. Podsjetimo, Ivana Ivanda Rožić je članica tima RTL Danas od studenog 2017. godine kada je ondje prešla s Nove TV. Ivana se već više od 19 godina bavi novinarstvom. Diplomirana novinarka svoje je početke zabilježila upravo na RTL-u zbog čega se posebno radovala povratku među već dobro poznata lica.

