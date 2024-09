VIDEO Pogledajte princa Harryja kako vrišti i psuje! Plašio se za goli život u 'ukletom' labirintu

Princ Harry (40) gostovao je kod televizijskog voditelja Jimmyja Fallona u najnovijem izdanju njegove kasnovečernje emisije 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. Poznati komičar je za vojvodu od Sussexa pripremio poseban segment koji uključuje 'ukleti' labirint, doživljaj karakterističan za provod u 'Noći vještica' koja se u Americi slavi 31. listopada svake godine.

Kroz ovaj labirint prošle su brojne poznate osobe, a sada je red došao i na Harryja, koji se ondje zaputio u pratnji Fallona. Obojica su na prsima imala pričvršćenu kameru kako bi gledatelji što bolje mogli vidjeti njihove reakcije dok hodaju mračnim hodnicima. Iako je prethodno naglasio da ga nije lako prestrašiti, princ je djelovao poprilično nepripremljeno za vrijeme ovog stresnog doživljaja. Iza svakog ugla pojavljivali su se zombiji i druge strašne figure, a Harry je u naletima straha vrištao i ispuštao sočne psovke. Kako se princ snašao u najnovijoj avanturi pogledajte na poveznici ispod.

Prince Harry joins Jimmy on a trip through Tonightmares, an all-new haunted maze experience in NYC! 👻 🐼 #FallonTonight #Tonightmares pic.twitter.com/0EKGDMLiz5