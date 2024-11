VIDEO Martin Kosovec: 'Glazba mi je na prvom mjestu, a sa svojom školom bih mogao i popravljati Rafale'

Nakon što je u samostalnu glazbenu karijeru zakoračio pjesmom "Maštarija" koja još uvijek uživa status radijskog hita, pobjednik posljednje sezone "Voicea" Martin Kosovec nedavno je predstavio i pjesmu "Stigma", koju mu je napisala Beba Balašević, kći pokojnog Đorđa Balaševića. Martin je spot za pjesmu snimao u Istri, a "Stigma" je u kratkom vremenu došla i u domaći i regionalni trending. Martinu je ususret novoj pjesmi dodijeljena nagrada Moj prvi Music pub koji se dodjeljuje mladima prema sljedećim kriterijima: koncertnim i festivalskim aktivnostima, snimljenim pjesmama, odnosno diskografskoj aktivnosti te medijsko-radijskoj prisutnosti. Ovo je označilo i više nego lijep osvrt na dosadašnje uspjehe u 2024. godinu, ali i uvod u uzbudljivu 2025. godinu. Martin je bio i gost našeg video intervjua.

- Do profesionalne suradnje došlo je preko moje menadžerice Lidije Samardžije, koja me spojila s Bebom. Beba je njoj poslala pjesmu i pitala: "Bi li je tvoj mali otpjevao?" Odmah sam se zaljubio u pjesmu jer je stvarno super. Spot je sniman po cijeloj Istri, od Banjola pa skroz do Savudrije. Inače, veliki sam Đoletov fan, slušam njegove pjesme u autu, tako da mi je bila velika čast kad nas je Beba kontaktirala. Upoznao sam cijelu obitelj Balašević, kazao je Martin i najavio da je ovo prvi singl s njegovog debitantskog albuma koji će izaći na proljeće. U razgovoru smo se dotaknuli i njegovog sudjelovanja na Voiceu. Kazao nam je i kako se osjećao nakon pobjede.

- Osjećao sam pritisak u smislu: "Što sad, ako i ja nešto napravim, a drugi kolege ne, kako će oni?" Kako će oni gledati na mene i kako će ljudi drugi iz tog posla gledati na mene da se odvajam od ekipe, iako se zapravo nikad nisam ni odvojio. To je samo u profesionalnom smislu, ali u osobnom smislu smo si mi i dalje super. Ali ne znam što da kažem. Puno sam radio i odmah sam krenuo snimati svoje pjesme. Veseli me da su i drugi finalisti Voicea krenuli s karijerama. Obožavam Anu Širić i pjesmu "Kažu svi da izmišljam", koju joj je napravio Urban.

Martin je završio školu za zrakoplovnog tehničara, a priznao nam je da je zapamtio većinu gradiva, pa da bi mogao i popravljati Rafale. Što nam je još rekao, pogledajte u intervjuu.