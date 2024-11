Princ Harry napravio je tetovažu! Odabrao je vidljivo mjesto, a ono što je nacrtano za njega ima posebno značenje

Tetoviranje je mnogima omiljeni način ukrašavanja tijela, a nije toliko često u kraljevskoj obitelji. No, upravo se za ovo odlučio princ Harry koji je svoje tijelo odlučio ukrasiti simbolom vezanim za njemu važan projekt "Invictus Games". Na Instagram profilu 'Invictus Games' osvanula je snimka u kojoj vidimo Harryja kako dolazi u studio za tetoviranje u New Yorku i razgovara s tattoo umjetnikom. U salon potom ulazi country zvijezda Jelly Roll koji otkriva da je stigao kako bi tetovirao princa. "Znate li da nisam mogao vjerovati kad su me nazvali i rekli mi da se princ Harry danas želi tetovirati?", rekao je Jelly, a Harry je na prvu odbijao da ga glazbenik tetovira. Potom je pristao na dogovor - nastup u zamjenu za tetovažu!

Princ Harry u snimci je priznao kako je dugo razmišljao o tetovaži te razmišljao gdje je pozicionirati - na donja leđa ili na stražnjicu, no naposljetku se odlučio za vrat kako bi svi mogli vidjeti tetovažu. Ovaj video, naravno, samo je najava kampanje koja najavljuje sljedeće korake princa Harryja u omiljenom mu projektu.

Podsjetimo, Meghan Markle i princ Harry svojim su intervjuom 2021. godine privukli puno pozornosti na sebe, a od tada nije stalo zanimanje javnosti za njih. Princ i njegova supruga preselili su u Ameriku i odvojili se od kraljevske obitelji, ali i dalje stalno pune medijske stupce. Posljednja tri mjeseca ono što jest zaokupilo javnost su događanja na kojim se pojavljuju. Naime, britanski mediji pisali su o Harryjevim angažmanima bez Meghanina prisustva te šuškali o tome kako se par razdvojio.

No, čini se kako je par ili izgladio stvari koje su ih mučile ili one nisu ni postojale. Naime, princ Harry i Meghan Markle stali su na kraj nagađanjima i pojavili se zajedno prvi puta poslije tri mjeseca. Par se modno uskladio kako bi snimio zajednički video za Svjetsku konferenciju ministara protiv nasilja nad djecom, a njihov govor se prvenstvo koncentrirao na online nasilje.

Oboje su nosili pribadaču s motivom maka kako bi odali počast vojnicima poginulima u Prvom svjetskom ratu. Harryju i Meghan je ovo prvo zajedničko pojavljivanje u tri mjeseca, kada su zajedno boravili u New Yorku.

Inače, postojale su informacije da par želi drugačije živote te ima drugačije ciljeve. "Vojvoda se čini usredotočen na svoj humanitarni rad, a vojvotkinja na svoj poduzetnički put. Ali bit će zajedničkih napora na tim područjima rada vođenih ciljem", pisao je People. Prije večere za losanđelesku bolnicu Meghan je posljednji put viđena dan prije Harryjeva rođendana, a još ranije su britanski mediji pisali o njezinim čestim bjegovima iz kuće u Montecitu, dok je Harry gubio vrijeme u lokalnom kafiću. Dok sve to nadolijeva ulje na vatru o mogućim trzavicama, predstavnici para tvrde da su i dalje čvrsti, ali da kao i svaki par imaju nesuglasica.

