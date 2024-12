VIDEO Jim Carrey vraća se iz 'mirovine', ponovno će glumiti ovu poznatu ulogu: 'Treba mi novac'

Poznati holivudski glumac Jim Carrey vraća se na velike ekrane nakon što je prije dvije godine objavio da se povlači iz glume. - Idem u mirovinu, prilično sam ozbiljan. Ovisi - ako mi anđeli donesu još neku skriptu napisanu zlatnom tintom, koja će mi reći da ljudi to moraju vidjeti, možda nastavim glumiti, ali pravim pauzu - izjavio je tada Carrey naglasivši kako se želi posvetiti mirnijem životu, slikanju i duhovnosti. Izgleda da je u međuvremenu pronašao projekt po mjeri budući da će reprizirati ulogu zlikovca Dr. Robotnika u trećem nastavku popularne franšize "Sonic the Hedgehog".

Naime, U nedavnom intervjuu za AP Entertainment, Carrey je na sebi svojstven, humorističan način objasnio razloge povratka: - Vratio sam se u ovaj univerzum jer, prije svega, dobio sam priliku glumiti genija, što je pomalo izvan mojih mogućnosti - našalio se Carrey, dodavši: - I znate, kupio sam puno stvari i iskreno mi treba novac.

