VIDEO Cetinski uzrujan: Otvorite Goli otok, privedite nas lisicama, ali moja obitelj neće se cijepiti

Pjevač Tony Cetinski odlučio se obožavateljima obratiti putem Facebook livea te je progovorio o cijepljenju, jer je to, kako kaže, u njegovoj glavi najaktualnija tema.

Tony je fanovima otvoreno kazao kako se ne želi cijepiti i kako je izrazito protiv cijepljenja, no naglasio je da nema ništa protiv da se cijepe oni koji to žele.

– U mojoj glavi najaktualnija je tema cijepljenje. Uopće se više ne bojim korone, nego me strah vidjeti taj moment kad će krenuti represija i kad će krenuti nasilno cijepiti one koji se ne žele cijepiti. To me jako zanima i plaši. Tko će mene natjerati da se ja cijepim ako neću? – počeo je Tony iznositi svoja razmišljanja koja je odlučio podijeliti s obožavateljima

– Tko hoće nek' se cijepi, nemam ništa protiv. Ne dam. Ja jednostavno ne dam da me netko cijepi. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspemo ili nas uspavajte pa nas na silu cijepite. Nema šanse! – kazao je pjevač i dodao da se nada da mu Facebook neće zatvoriti profil te da bi se u demokratskom društvu trebalo dopustiti da se govori o svim temama.

Naglasio je kako se on i njegova obitelj neće cijepiti, a obožavatelje je pitao misle li da je moguće da se sve ovo trenutačno događa zato da bi se ljude dovelo pod kontrolu i čipiralo.

Tony je isto tako kasnije u liveu rekao kako će radije biti bez zuba nego staviti implantat jer je i to strano tijelo.

Nakon videa, Tony se o istoj temi oglasio i statusom.

"Preko 2000 vaših zahtjeva za prijateljstvom odmah nakon javljanja uživo nam daje razloga da se borimo za svoja prava na izbor oko tema čipiranja i cijepljenja!! GOLI OTOK ĆE NAM BITI PREMALEN ali barem znamo da ćemo imati urnebesan maratonski koncert za sve koji biraju NE cijepljenje i NE čipiranje!!!!!" napisao je pjevač.