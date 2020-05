Neutješna supruga našeg glazbenika: 'Nisam ga vidjela prije ni nakon smrti, a lijes su odmah cementirali'

Prošla su tri tjedna otkako je glazbenik Željko Lapec izgubio bitku s podmuklom bolesti COVID-19. Njegova obitelji i dalje u tuzi i nevjerici razmišlja o nesretnom spletu okolnosti koji je doveo do toga da glazbenik izgubi život, ali i da se zarazi gotovo cijela obitelj. Supruga Zvjezdana kaže kako se kobnim pokazao posjet austrijskom Tirolu.

Neizbrisiva bol

Glazbenik za kojim je estrada danima tugovala jer su ga smatrali vječnim veseljakom i dobrim duhom svake svirke na kojoj je bio, u Austriju je otišao početkom ožujka, a supruga, sin Dominik, kći Patricia i on proveli su, mislili su tada, nezaboravna četiri dana.

– Išli smo k našem sinu Dominiku koji je radio zimsku sezonu u poznatom skijalištu Saint Anton u Tirolu. Uplatio nam je apartman i pozvao nas da se dođemo družiti s njim četiri dana. Željko, Patricia koja ima 20 godina, i ja otišli smo i ondje smo boravili od četvrtka 5. ožujka do nedjelje 8. ožujka. Bilo nam je prekrasno, lijepo smo se proveli, iako Željko i ja nismo skijali. Tada se uopće nije govorilo o koroni u Austriji, bilo je na tisuće skijaša. Vratili smo se u ponedjeljak 9. ožujka i u četvrtak navečer Željko je dobio temperaturu. Tada nas je zvao sin i rekao da su ih sve stavili u izolaciju – tužno nam govori Željkova supruga. Zatim je i cijela obitelj Lapec otišla u izolaciju, a ubrzo su i ona i kći dobile simptome koronavirusa. Loše su se osjećale, ali u početku nisu znale što se točno događa.

– Željka su testirali u nedjelju i bio je pozitivan na COVID-19. On je imao problema s astmom, tako da je imao problema s disanjem i prije. Sedam dana imao je visoku temperaturu, pa smo s epidemiologom organizirali prijevoz u Kliniku Fran Mihaljević. Odmah su ga stavili na respirator, bio je u induciranoj komi. Dobio je jaku upalu pluća, na to je došla i sepsa, pa i bolnička bakterija stafilokok. Zatim su mu otkazali bubrezi. Tri i pol tjedna borio se za život i nije se ni probudio. Ja sam također bila deset dana u bolnici, imala sam upalu pluća, a kći je prošla s blažim simptomima. I meni i njoj poremetio se okus i miris. Što bi god pojele, imalo bi okus po nekakvom olovu, a mirisa uopće nije bilo. Osim toga, imala sam i probavne tegobe, jako znojenje po noći i malaksalost – kazala je Lapec. Osim njih, od COVID-19 razboljela se i Željkova mama koja ima 86 godina, njegova sestra, njezin suprug i troje djece. Svi su bili pozitivni, a neki od njih nisu uopće imali simptome.

– Tko zna koliko ima takvih koji su pozitivni na koronavirus, a da to i ne znaju. Željkova sestra i mama još su pozitivne, i to više od 40 dana. Ostali su negativni. One su imale simptome, a djeca i suprug nisu – dodaje Zvjezdana koja Željka uopće nije mogla vidjeti dok je bio u bolnici. Nažalost, nije ga vidjela ni kad je umro.

– Na sprovodu nas je bilo samo sedmero. Direktno iz bolnice stavili su ga u vreću, pa u limeni lijes i grobnicu i odmah se zatvaralo i cementiralo. Grozno. Ako ništa drugo, bio je i svećenik pa je otišao s božjim blagoslovom. Ovo je grozna i podmukla bolest. Inače sam medicinska sestra, radim u ordinaciji obiteljske medicine i preporučujem ljudima da se drže svih mjera i jako dobro slušaju preporuke Stožera – kazala je Lapec.

Sa Željkom je u braku bila od 1985. godine. Upoznali su se, a kako drukčije nego preko glazbe.

Najmlađi djed

– Moj brat imao je bend, a s njima je počeo svirati i Željko. Upoznali smo se u mojem dvorištu kada je došao na probu benda jer je trebao zamijeniti mog brata kada je išao u vojsku. Kako smo se upoznali, tako smo ostali zajedno. Željko je bio omiljen u društvu, volio je pričati viceve. Znate kako je, bilo je uspona i padova kao i u svakom braku, ali uvijek smo sve pokušali riješiti. O Željku se pisalo kao o najmlađem djedu u Hrvatskoj. Naša kći Tamara rodila je s 15 i pol godina. Sad je našoj unuci Sari 18 godina. Imali smo svakakvih situacija u životu koje smo prebrodili zajedno. Nažalost, bolest nas je razdvojila – priča nam neutješna Zvjezdana.

Željko se ove godine namjeravao ponovno angažirati na estradi. Već je u pripremi bila i pjesma i snimanje spota s poznatim autorom Markom Tomasovićem, no do toga nikad nije došlo.

– Snimio je dosta lijepih pjesama, jako je volio glazbu. Njom se bavio otkad je krenuo u školu, a u prvom bendu svirao je s 13 godina. Inače je po struci bio grafičar, nekoliko je godina radio u Vjesniku, a onda je 20 godina imao svoju tvrtku za osiguranje. Volio je ono što je radio i uživao je u tome. Nakon njegove smrti javili su se brojni kolege glazbenici koji su bili prijatelji sa Željkom. Njihove riječi podrške jako znače, jer Željko je bio dobar čovjek – zaključila je neutješna Zvjezdana Lapec.