Veliki izazov za kandidate! Marija: 'Ovo mi predstavlja veliki stres. Strah me'

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' natjecatelje očekuje veliki izazov, a najspretniji i najizdržljiviji među njima mogu osvojiti čak tri kilograma prednosti na vaganju za svoj tim. „Idemo prema zelenilu i na zelenoj površini ugledamo bačve i ono… što je sad?“ komentirale su Maja i Nikolina. Nina također nije bila oduševljena kad je ugledala bačve, no zato Larisa i Tomislav nisu mogli dočekati da počne novi zadatak. „Jako sam nabrijana na novi izazov“, rekla je Istrijanka.

Sjever Hrvatske, točnije Međimurje, poznat je vinorodni kraj, a vina se često skladište baš u takvim bačvama koje će u izazovu poslužiti natjecateljima. Parovi se trebaju podijeliti tko će praznu bačvu dogurati do drugog kraja, napuniti je sa 100 litara tekućine, a druga osoba unutar para dogurat će bačvu natrag do cilja. S obzirom na to da Larisa i Tomislav imaju prednost zbog Tomine pobjede u malom izazovu, oni bačvu trebaju napuniti bačvu s 90 litara tekućine. Oni koji nemaju para, moraju izazov odraditi sami.

VEZANI ČLANCI:

„Veliki izazov mi predstavlja veliki stres. Znam da idem sama u taj izazov i strah me“, iskreno je rekla Marija, ali bila je sigurna da neće odustati, a i nagrada je prilično vrijedna. „Neće meni trebati tri kilograma“, rekao je samouvjereno Mateo, a Larisa kroz smijeh dodala: „Vrijeme je da vidimo čija majka crnu vunu prede.“ Osim velikog izazova, kandidate očekuje jedno iznenađenje, u goste im dolazi Sanja Žuljević, bivša trenerica u 'Životu na vagi'. „Družim se s kandidatima i u ovoj sezoni. Neke stvari koje ću vam pokušati približiti bit će vam sjajne za nastavak priče koju ste započeli ovdje“, najavila je.

Kako će se u velikom izazovu snaći natjecatelji koji su ostali bez svog para - ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili već danas na platformi Voyo!

VIDEO Herojski čin Bon Jovija: Prišao je ženi koja je stajala na rubu mosta i pružio joj ruku