Vanna otkrila kako je nastao hit 'Tek je 12 sati': 'Bili smo malo šokirani'

Pjevačica Ivana Vrdoljak Vanna iza sebe ima dugu i uspješnu karijeru te brojne hitove koje publika na koncertima pjeva uglas. Vanna često govori o svojim glazbenim početcima, a to je vrijeme kada je nastupila s grupom ET. Pjesma "Tek je 12 sati" jedan je od najvećih hitova 90-ih godina, a Ivana je u nekoliko navrata govorila o tome kako je izgledalo snimanje spota za tu pjesmu. Naime, vizualno privlačan video u kojem se svi odlično zabavljaju priča je koja se krije iza ove uspješnice, a Ivana je sada otkrila i koja se priča krije iza ovog hita.

"Sjećam se, vratili smo se iz Londona jer je naš DJ Fresh J išao tamo na natjecanje u klub Ministry of Sound. Družili smo se u Royal Albert Hallu, bio je koncert plesne glazbe i tamo smo dobili nekakvu potvrdu iz prvih redova što želimo raditi, pa smo se nekako s tom sigurnošću da radimo dobru stvar vratili iz Londona, nastavili kombinirati te beatove, dečki su bili zaduženi za to, odsvirali su neke akorde u studiju...", ispričala je za srpski Telegraf.

"Činilo nam se da je pjesma dobra od početka. Onda smo to počeli testirati, puštali prijateljima, DJ-ima koje smo poznavali, koji su tada puštali glazbu po klubovima i svi su nam govorili da je to nešto veliko. I tako nas je zapravo ta pjesma vrlo brzo uhvatila, moram priznati, bili smo malo šokirani koliko je brzo postala megahit", rekla je pjevačica koja je ranije istaknula i da "koliko god ju je lijepo i dragocjeno imati u repertoaru, toliko sa sobom nosi i 'prokletstvo' jer je uvijek prati".

Već 30 godina je na njezinom repertoaru, a samo jednom je nije otpjevala koncertu, jer joj nije pristajala. Bilo je to nekoliko dana nakon što je umro Oliver Dragojević. Svi su, objasnila je "bili pretužni i jednostavno ta pjesma nije odgovarala njezinom koncertnom programu".

Podsjetimo, Vanna je ranije ispričala i kako je izgledalo snimanje spota za pjesmu "Tek je 12 sati" koji mnoge i danas oduševljava energijom i vizualnim izgledom. "Tada je bilo neko doba euforije. Prvu su prednost imali naši prijatelji, jer mi smo bili nepoznata trojka, pa smo imali prijatelje po gradu. I onda su rekli da će oni doći. Pa su onda prijatelji skupljali prijatelje, ovi su rekli još nekom... Pun trg ljudi s kojima nismo znali gdje ih strpati. Onda su se poslije tražili u spotu. Ja se u spotu uopće ne vidim. Žao mi je", rekla je tada za Telegraf.

Prije toga je gostovala u emisiji "Večer s Ivanom Ivanovićem" gdje se prisjetila svojih početaka s grupom E.T. i popularnosti koju su doživjeli nakon što je pjesma "12 sati" postala veliki hit.

- Pjesma je pronašla put i bez YouTubea, to je stvarno nevjerojatno. I dalje smo bili nitko i ništa, nismo imali novca u džepu ni da kupimo burek, ali imali smo mega hit. Išli smo na nastupe, ali kako ćemo se obući, s kojim novcem ćemo kupiti garderobu nismo imali pojma. Nevjerojatno brzo nas je ta pjesma proslavila, jako mi je drago što sam ja njen autor i kreator - rekla je Vanna u emisiji. Ovom prilikom se prisjetila i jedne anegdote s početka karijere kada se bend trebao pojaviti na dodjeli glazbenih nagrada, a ona se razboljela i tada je umjesto nje uskočila njezina sestra.

– U ona davna vremena kada se znalo za jednu našu pjesmu, ali se nije znalo tko smo točno, govorim o grupi E.T. Svi smo bili prijatelji, dobili smo veliku pozornost medija i kolega. Bila je dodjela jednih nagrada, a mene je u tom trenutku uhvatila gripa, bilo mi je toliko loše da nisam mogla ustati iz kreveta. Tada sam sa sestrom živjela u studentskom domu. Čim sam došla kući, zaspala sam. U jednom trenutku sam se probudila i vidim dečke iz benda koji mi govore da moramo ići. Pitam ih gdje, oni kažu idemo na dodjelu nagrada, dobit ćemo nagrada za bend godine. U tom trenutku moja sestra živi sa mnom, zna sve moje pjesme, voli plesati i uvijek smo podržavale jedna drugu. Kako sam bila bolesna, njih dvoje su rekli da će umjesto mene na dodjeli pjevati moja sestra. Pjevala je na playback, ali je toliko dobro to odradila da je oduševila medije i publiku. Nakon nekoliko mjeseci kada bih ljudima rekla da sam pjevačica grupe E.T. rekli bi mi da me nisu vidjeli na dodjeli. Dugo sam nakon toga morala uvjeravati ljude da je ono bila moja sestra, a da sam ja pjevačica E.T.-a - kroz smijeh se prisjetila Vanna.

