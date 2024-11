Vanna iskreno u televizijskoj emisiji: U džepu nismo imali novaca ni da kupimo burek

Naša popularna glazbenica Vanna bila je gošća u televizijskoj emisiji voditelja Ivana Ivanovića. Povod njezinog gostovanja je koncert koji će 18. prosinca održati u Beogradu, a ovom prilikom u emisiji "Večer s Ivanom Ivanovićem" prisjetila se svojih početaka s grupom E.T. i popularnosti koju su doživjeli nakon što je pjesma "12 sati" postala veliki hit.

- Pjesma je pronašla put i bez YouTubea, to je stvarno nevjerojatno. I dalje smo bili nitko i ništa, nismo imali novca u džepu ni da kupimo burek, ali imali smo mega hit. Išli smo na nastupe, ali kako ćemo se obući, s kojim novcem ćemo kupiti garderobu nismo imali pojma. Nevjerojatno brzo nas je ta pjesma proslavila, jako mi je drago što sam ja njen autor i kreator - rekla je Vanna u emisiji. Ovom prilikom se prisjetila i jedne anegdote s početka karijere kada se bend trebao pojaviti na dodjeli glazbenih nagrada, a ona se razboljela i tada je umjesto nje uskočila njezina sestra.

– U ona davna vremena kada se znalo za jednu našu pjesmu, ali se nije znalo tko smo točno, govorim o grupi E.T. Svi smo bili prijatelji, dobili smo veliku pozornost medija i kolega. Bila je dodjela jednih nagrada, a mene je u tom trenutku uhvatila gripa, bilo mi je toliko loše da nisam mogla ustati iz kreveta. Tada sam sa sestrom živjela u studentskom domu. Čim sam došla kući, zaspala sam. U jednom trenutku sam se probudila i vidim dečke iz benda koji mi govore da moramo ići. Pitam ih gdje, oni kažu idemo na dodjelu nagrada, dobit ćemo nagrada za bend godine. U tom trenutku moja sestra živi sa mnom, zna sve moje pjesme, voli plesati i uvijek smo podržavale jedna drugu. Kako sam bila bolesna, njih dvoje su rekli da će umjesto mene na dodjeli pjevati moja sestra. Pjevala je na playback, ali je toliko dobro to odradila da je oduševila medije i publiku. Nakon nekoliko mjeseci kada bih ljudima rekla da sam pjevačica grupe E.T. rekli bi mi da me nisu vidjeli na dodjeli. Dugo sam nakon toga morala uvjeravati ljude da je ono bila moja sestra, a da sam ja pjevačica E.T.-a - kroz smijeh se prisjetila Vanna.

Pjevačicu ćemo uskoro gledati u ulozi mentorice u showu "The Voice Kids Hrvatska". - Probat ću se prisjetiti i podsjetiti se na svoju učiteljicu iz osnovne škole koju sam jako voljela i koja nam je uspjela na svoj način predočiti i naučiti nas što i kako moramo prihvatiti i naučiti u glazbi na jedan svoj i poseban način. Izazov je velik - zaključila je Vanna.