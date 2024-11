Natali Dizdar i zaručnik odabrali ime za prinovu: Jednostavno je, ali dosta pamtljivo, ima karakter

Pjevačica Natali Dizdar (40) u veljači će postati mama i svoj zadnji koncert prije dolaska prinove će održati 7. prosinca u Zagrebu, a prvo dijete će roditi u domovini svog zaručnika - Francuskoj. Otkrila je i kako su ona i zaručnik William Perge odabrali ime za prinovu, a objasnila je i što im je bila nit vodilja prilikom odabira imena. - S obzirom da je taj francuski suprotan dijametralno od hrvatskog potrudili smo se da to ime mogu svi izgovoriti, tako da jednostavno, ali dosta pamtljivo, ima karakter - rekla je Natali u razgovoru za IN Magazin. Kada je otkrila da je trudna ispričala je kako cijeli proces do majčinstva nije bio lagan.

- Ja sam prvenstveno zahvalna što ću iskusiti i taj dio onoga što znači biti žena. Pričam o tome više u nekim privatnim krugovima, radim k'o terapeut tako da svoje iskustvo pokušavam podijeliti. Suosjećam sa svim ženama i majkama kojima se majčinstvo nije dogodilo lako - poručuje glazbenica. Osvrnula se i na to kako se osjeća u trudnoći. - Imala sam neke tegobe malo nekih mučnina, nekih čudnih senzacija u tijelu koje se izmjenjuju. Neka moja pitanja su ostala neodgovorena, zašto me sad to nešto boli, zašto je ovo ovako, pa onda pustiš nije ništa alarmantno valjda će proći - kaže.

Natali je u dugogodišnjoj vezi s Williamom Pergeom s kojim će sada živjeti u Parizu. Pjevačici će ljeto 2022. godine ostati u lijepom sjećanju i to zbog zaruka. Naime, njezin dugogodišnji dečko William Perge kleknuo je, a ona je potvrdno odgovorila. Ovu vijest otkrila je nedugo zatim na Instagramu kada je podijelila fotografiju na kojoj su njih dvoje pozirala zagrljeni i nasmiješeni, a ona je preko usta stavila ruku na kojoj se istaknuo prsten. - I ovo se dogodilo! - napisala je uz emotikon plavog srca i prstena. Fotografija koju je objavila snimljena je pored mora.

- Bilo je romantično, ali i nekako spontano i simbolično s obzirom na to da me doveo na kraj jedne ceste uz obalu južno od Marseillea. Taman smo bili gledali film iz sedamdesetih ‘Francuska veza’ pa je bilo fora šetati među pitoresknim kućicama jednog od kultnih mjesta gdje su davno prije pristajali brodovi i obavljale se opasne operacije. Prsten sam dobila u zalazak sunca, a poslije smo i proslavili u jednom bajkovitom restoranu - ispričala je Natali za Story kako su izgledale njezine zaruke.