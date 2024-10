Vanna ima dvije tetovaže, a otkrila je poruku i značenje onoga što je istetovirala na ruci

Glazbena diva Vanna koja svojim šarmom i glasom već desetljećima oduševljava nastupima uživo održat će prvi veliki samostalni koncert u Zagrebu nakon prepune Arene Zagreb. Vanna je kroz godine oduševila domaću glazbenu scenu svevremenskim hitovima u više različitih žanrova i svaki je puta za nagradu punila koncertne dvorane i trgove, a večeras će svoje uspješnice pjevati publici u Tvornici kulture. Kultnim klupskim prostorom Velikog pogona Tvornice Kulture će 5. listopada odzvanjati najveći dance i pop hitovi domaće glazbene scene, koje svi dobro znaju od riječi do riječi.

Uoči ovog nastupa pjevačica je dala intervju za In Magazin u kojem je otkrila i zašto je na ruku tetovirala Malu sirenu Ariel.

- Zato što je poruka da ne mijenjaš sebe i ono što te definira da bi se svidio nekom drugom. Meni je taj Hans Christian Andersen... Disney Ariel je slatka, ali to je za djecu verzija. Prava sirena se pretvori u pjenu vala i ne završi to dobro - rekla je pjevačica. Osim tetovaže Male sirene Vanna na podlaktici ima istetovirano ime Aba i ta tetovaža je posveta njezinoj kujici Abi koja je uginula u veljači 2023. godine.

VEZANI ČLANCI

- Prolazi peti dan otkako se njezino predivno i savršeno srce prestalo boriti... Predivno i savršeno po svim kriterijima, osim po medicinskim. I to je sve što imam za napisati. Ne pomaže ni kad pišem o tome, ni da govorim o tome, ne pomaže ni kada mislim o tome. Zapravo, ne pomaže ništa. Aba, ljubav naša', napisala je tad pjevačica uz fotografiju s kujicom. U komentarima su joj se tada javili brojne kolegice s glazbene scene i rekle kako suosjećaju s njom, a posebnu poruku joj je napisala pjevačica Zsa Zsa.

GALERIJA Znate li kako doista izgleda majka Marka Grubnića bez trunke photoshopa?

- Dušica mala posebna. Teško je to... :( I znam da je teško i ovo kaj ću sad napisati, ali nekako razumiješ jednog dana kad to napraviš, a ide ovako...10 zapovijedi jednog psa... zadnje glasi: "Jednom kad me ne bude, nemoj tugovati... usreći i zavoli nekog novog psa kao što si volio mene" . Znam da je to sad nezamislivo i još nije vrijeme...Njoj si pružila najljepši dom... i imale ste najljepše zajedničko vrijeme. A neki pesonja tamo žudi za istim... kad budeš spremna, taj neki pesonja zakrpat će vam srce, a Aba će biti ponosna i sretna negdje okolo po dvorištu, samo ju vi ne vidite - napisala je Zsa Zsa.