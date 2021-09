Ušla je u peto desetljeće! Žanamari objavila vruće fotke na kojima je u tangicama: 'Kakva prekrasna bedra'

Pjevačica Žanamari Perčić proslavila je 40. rođendan. Na Instagramu je objavila izazovne fotke, a na objema je pozirala u majlici boje fuksije, ali i tangicama. Fotke su skupile preko 6.000 lajkova, ali i gomilu komentara.

"Kakva prekrasna bedra! stoji u jednom od njih.

Perčić već godinama oduševljava pratitelje na društvenim mrežama svojim atraktivnim fotkama, a sada je otkrila tajnu svog dobrog izgleda.

"Kada mi netko postavi ovo pitanje doista ne znam točan odgovor. Izgledam kako izgledam, nemam neki čarobni štapić. Pazim na sebe onoliko koliko mi to vrijeme dozvoljava, ne jedem dvije pizze za večeru, ne pijem, ne pušim… Al’ ne jedem niti najzdraviju hranu na svijetu. Ne funkcioniram bez kofeina, čokolade i glasne glazbe! Glazba me izvuče u trenutcima kada mi padne energija. Baš sam jučer odradila vrhunski trening u teretani i to zahvaljujući glazbi koju sam raspalila na slušalice. Preporuka, upalite si Disturbed ili Panteru za početak. Najbolji eliksir energije, a samim time i mladosti" kazala je pjevačica za RTL.hr.

Podsjetimo, Žanamari je nedavno u objavi otkrila kako joj Instagram briše fotografije na kojima je u kupaćim kostimima koje sama dizajnira. Potom je pozirala omotana tkaninom od koje će uskoro napraviti bikini jer joj brišu fotke, našalila se.

"Ovo je možda jedini način da nosim svoj badić na Instagramu, a da me Instagram algoritam ne restrikta. Pa evo jedna iz proizvodnje koja možda i uspije doći do vas. Uskoro ću isfurati badić u ovom materijalu, pa eto bilo bi divno da me nitko ne prijavi za prekršaj, jer sam obukla kupaći kostim koji sam i dizajnirala. Ako se to nastavi događati, morat će se moji dečki s kojima surađujem fotkati u bikinijima umjesto mene. Čujem da dečki smiju biti na plaži, čak i na Instagramu. Žene će uskoro morati ovako fino doći u tvornicu po par metara materijala i umotati se do grla za fotke s ljetovanja", napisala je nedavno pjevačica.

