Urnebesno! Petra iz 'Života na vagi' probala kvinoju pa nasmijala reakcijom: 'Ne mogu ja ovo'

Sudionica showa 'Život na vagi', karlovčanka Petra Čorbić ispala je netom prije finala, no itekako se ima čime pohvaliti. U show je izgubila čak 44,2 kilograma te je u finalu sve iznenadila svojom transformacijom. Osim gubitka kilograma, oprostila se i sa svojom starom bojom kose te je sada plavuša.

Petra je ostala zapamćena po svojoj odbojnosti prema kvinoji, a nakon izlaska dala joj je drugu šansu. U videu na Instagramu uživo je probala kvinoju i podijelila s pratiteljima kako je to izgledalo.

- Danas želim podijeliti s vama nešto što nitko nije vidio, a to je kako ja jedem kvinoju. Jer ja obožavam kvinoju, ja stalno jedem kvinoju i evo samo da vam pokažem kako to izgleda, kao ikra, kao jajašca... To je tako super okusa, možeš staviti u bilo što... - započela je Petra video i dodala da je recept dobila od nutricioniste Martine Linarić, za kvinoju s cimetom i jabukama.

Međutim, njezino isprobavanje nije prošlo dobro. Čim je stavila jednu žlicu u usta, odmah se ustala sa stolice i rekla: - Ne mogu, ne mogu.