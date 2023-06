Salma Hayek istaknula znakove starenja, pratitelji: 'Pomaže vidjeti da slavne žene stare'

Slavna glumica Salma Hayek (56) gdje god se pojavi oduševljava svojim izgledom u pedesetima, a ovoga puta ponovno je istaknula svoju ljepotu te se pridružila trendu slavljenja sijede kose. Salma je ponosno podijelila fotografiju bez šminke te svojim fanovima na društvenim mrežama pokazala kako nema baš nikakvih problema sa znakovima starosti na svojem tijelu.

- Budim se i brojim koliko je novih sijedih i bora izbilo ovog jutra - napisala je kraj objave na kojoj se jasno vide njene sijede koje su joj elegantno prošarale šiške te nekoliko bora na čelu koje je bez ikakvog skrivanja dodatno naglasila ranim jutarnjim suncem.

"Hvala ti na dijeljenju, pomaže vidjeti da i najljepše i najslavnije žene jednako stare", stoji u jednom od komentara.

Trend slavljenja sijede kose i prirodne ljepote u 50-im godina proteklih je mjeseci uzeo maha pa sve češće viđamo slavne glumica poput Sarah Jessice Parker, Jennifer Aniston ili Naomi Watts koje se na crvenom tepihu pojavljuju s istaknutim srebrnim vlasima u svojim glamuroznim frizurama.

Podsjetimo, Salma na svojim društvenim mrežama često pratitelje oduševljava izgledom. Često tako objavi fotografiju u kupaćem kostimu kojim istakne svoju figuru. Jednom prilikom istaknula je i da svoje fotografije dijeli, jer se nakon toga osjeća oslobađajuće.

- Drago mi je da sam objavila puno fotki, nije me sram jer je to bio prvi tjedan godišnjeg odmora- ispričala je Hayek u razgovoru za Entertainment Tonight te otkrila što je napravila kako bi uspjela ući u bikini. Glumica je nedavno progovorila i o životnim navikama i o borbi sa skidanjem viška kilograma za potrebe snimanja filma "House of Gucci".

- Skinula sam jako malo. Jako ih brzo prikupite, ali toliko je vremena potrebno da ih izgubite. Uzimajući u obzir sve napravljene kilometraže i pritisak, moje je tijelo nevjerojatno ravnodušno. Ne smatram se nekom super zgodnom ženom, ali znam da mi ne ide loše u ovim godinama- rekla je glumica te naglasila kako to pripisuje meditaciji.

