Slavna glumica incestom je razorila svoju obitelj: S bratićem je dobila sina

Greta Scacchi, poznata po brojnim filmskim ulogama u ostvarenjima poput "Emma", "Looking for Alibrandi" i "White Mischief", već godinama ne intrigira samo svojom glumačkom karijerom. Njena privatnost i osobni život nerijetko su bili tema medija, a posebnu pozornost izazvala je veza koju je dugo skrivala – ona s bratićem Carlom Mantegazzijem. Ova neočekivana i kontroverzna ljubavna priča nažalost nije prošla bez posljedica. Kada je Greta ostala trudna i javno priznala tko je otac njenog djeteta, to je izazvalo pravi potres u njezinoj obitelji, osobito među najbližima. Greta je u više navrata otvoreno govorila o tome kako je njezin otac Luca teško prihvatio vezu s Carlom, koji joj je ujedno bio i rođak i najbolji prijatelj. Luca je bio duboko razočaran, a njihovi obiteljski odnosi dodatno su se narušili.

“Moj tata bio je duboko uvrijeđen i jako ljutit,” prisjetila se Greta u jednom intervjuu. Unatoč svemu, nije odustajala od svoje odluke da ozakoni tu vezu, iako ju je obitelj otvoreno osudila zbog društvenih i vjerskih normi. Neprihvaćanje njene veze nije dolazilo samo od oca, već i od šire obitelji, koji su tu ljubav smatrali neprihvatljivom i protivnom katoličkim vrijednostima. Ni kći Leila, koju Greta ima iz prethodne veze s glumcem Vincentom D'Onofrijem, nije bila lako prihvatila majčinu novu ljubav. Greta je istaknula da je Leila najviše osjećala ljubomoru jer više nije bila jedino dijete. Medijska pažnja dodatno je otežala situaciju. O njoj su pisane mnoge negativne stvari, a medijsko praćenje pratile su prave oluje kritika i spekulacija. Greta je iskreno priznala kako ju je sama činjenica da je prema Carlu počela osjećati nešto više od prijateljstva iznenadila.

FOTO Vlasnik Sokol Marića prošle se godine oženio 40 godina mlađom Kolumbijkom, pogledajte kakva je bila atmosfera na vjenčanju

“To se dogodilo iznenada jedne večeri, dok je bio u posjeti kod mene. Bili smo prijatelji dugo vremena i nikada ga nisam gledala na taj način. Bio je to potpuni šok,” ispričala je. U Italiji je reakcija obitelji bila još burnija. Luca se zbog tog događaja gotovo otuđio od ostatka rodbine, a najteže mu je bilo što je Carlo bio njegov najdraži nećak. Između njih dvaju dugo nije bilo razgovora zbog ljutnje i razočaranja. Iako je cijela situacija bila emocionalno iscrpljujuća, Greta je uvijek isticala koliko joj je značila podrška majke Pamele. “Srećom, moja majka bila mi je velika podrška, što mi je značilo sve na svijetu. Iako je imala svoje kriterije, prihvatila je moj izbor,” izjavila je glumica. Greta i Carlo su svoju vezu dugo držali daleko od očiju javnosti. Tek nakon godina razdvajanja mediji su saznali da više nisu zajedno, no i dalje su ostali u dobrim odnosima, zajednički brinući o sinu Matteu.