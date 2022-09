Ujedinjeni u tuzi za Elizabetom, Britanci zadnji put otpjevali ‘Bože, čuvaj kraljicu’

Pljeskom dva milijuna ljudi okupljenih na londonskim ulicama ispraćena je jučer britanska kraljica Elizabeta II. na posljednje počivalište. Njezino posljednje putovanje Londonom završilo je, doslovno, velikim praskom, točnije 21 počasnim ispaljenim plotunom. Sprovod koji se održao u Westminsterskoj opatiji započeo je procesijom u kojoj su za lijesom hodali ožalošćeni članovi obitelji.

Stotine tisuća ljudi okupilo se duž puta od Westminsterske opatije nakon sprovoda koji je ostavio kralja Charlesa III. u suzama. Kraljičin lijes, praćen kraljem, princom od Walesa, vojvodom od Sussexa, vojvodom od Yorka i princezom Anne, dočekali su brojni uglednici, mahom šefovi država, njih čak 500, a najviše je pažnje, dakako, plijenio američki predsjednik Joe Biden koji je među prvima u crkvu stigao sa suprugom Jill. Inače, Biden je jedan od 14 američkih predsjednika koji su “prošli kroz ruke” kraljice Elizabete II. Emmanuel Macron i supruga Brigitte također su viđeni kako ulaze u crkvu na svečanu ceremoniju, na prvi državnički sprovod koji se održava u Britaniji nakon gotovo šest desetljeća. Procjenjuje se da je uz male ekrane oko četiri milijarde ljudi iz cijeloga svijeta gledalo “najpraćeniji događaj u povijesti”. I predsjednik Hrvatske Zoran Milanović bio je jedan od uzvanika, zajedno sa suprugom Sanjom Musić Milanović.

Došli su i vladari svih europskih vladarskih dinastija, koji o ovakvom ispraćaju mogu samo – sanjati. Kraljevi i kraljice iz cijelog svijeta pristigli su u Westminstersku opatiju kako bi odali počast kraljici Elizabeti II. Najveća pozornica za obične smrtnike bio je pak Hyde Park u kojem se sprovod uživo prenosio na velikim ekranima. Tamo se okupila najveća masa ljudi koji su došli posljednji put pozdraviti kraljicu i odslušati himnu “God save the Queen” (Bože, čuvaj kraljicu). Kako je izgledalo stajati na ulici s dva milijuna ljudi? Nerealno. Grandiozno. Posebno. Nepregledna rijeka ljudi koja se satima slijevala prema Hyde parku i Buckinghamskoj palači, gužva uz čekanja na određenim punktovima u kojoj nije bilo nervoze, povišenih tonova... Višesatna disciplina koja je imala samo jedan cilj – prići što bliže kraljici. Građani su strpljivo i dostojanstveno odlučili ispratiti svoju najdugovječniju vladaricu na posljednji počinak. Jedan od njih, Victor, kojeg smo susreli u Hyde parku ponosno je istaknuo kako se sjeća kraljičine krunidbe i kako je svjestan da je ovo povijesni trenutak koji će se prepričavati s koljena na koljeno. I zaista, bilo je nemoguće biti u tom mnoštvu i ne osjetiti posebnost i važnost trenutka, posebno kad se nakon mise prolomio gromoglasni višeminutni pljesak. Jer kraljica Elizabeta uspjela je, ma koliko je neki osporavali, i u svojoj smrti ujediniti narod.

Foto: POOL/REUTERS Britain's King Charles, Queen Camilla, Anne, Princess Royal, Britain's William, Prince of Wales, Prince Harry, Duke of Sussex, Meghan, Duchess of Sussex, and Princess Beatrice observe as the coffin of Britain's Queen Elizabeth is transferred from the gun carriage to the hearse at Wellington Arch on the day of her state funeral and burial, in London, Britain, September 19, 2022. Andy Stenning/Pool via REUTERS Photo: POOL/REUTERS

Ljudi svih vjeroispovijesti, boja, političkih opredjeljenja ujedinili su se u tuzi i ispratili kraljicu na najfantastičniji mogući način. Nakon same ceremonije Big Ben je zazvonio 96 puta, po jednom za svaku godinu kraljičina života, a građani su se nastavili stiskati gradskim ulicama ne bi li još jednom vidjeli lijes s kraljičinim tijelom koje je na kočiji na kojoj se vozio i lijes Winstona Churchilla krenulo put Buckinghamske palače te poslije, ka dvorcu Windsor u kapelicu Sv. Jurja, gdje je za kraljicu predviđeno mjesto uz tijelo princa Philipa. Dakako prije, tijekom i nakon sahrane sve oči bile su uprte u kraljevsku obitelj, točnije u prijestolonasljednika Williama i brata Harryja koji su ovaj put ponovno ujedinjeni u tuzi, kao i prije 25 godina kada im je umrla majka lady Diana, hodali za lijesom. Čini se da su, barem u ovom trenutku, ratne sjekire među braćom zakopane.

Meghan Markle i princ Harry sjedili su u drugom redu odmah iza kralja Charlesa III. i Camille, kraljice supruge. Uz vojvodu i vojvotkinju od Sussexa u Westminsterskoj opatiji bili su princeza Beatrice i njezin suprug Edoardo Mapelli Mozzi. U prvom redu uz Charlesa i Camillu bili su princeza Anne, njezin suprug Timothy Laurence, princ Andrew, princ Edward i Sophie Wessex, princ i princeza od Walesa s Georgeom i Charlotte, Peter Phillips, te Zara i Mike Tindall. Ranije je Meghan šetala u opatiju u povorci iza kraljičinog lijesa. Ispred nje je bila princeza od Walesa s dvoje najstarije djece. Upravo su devetogodišnji princ George, koji je sada drugi u redu za tron, odmah iza svog oca Williama dodatno razgalili okupljeno mnoštvo kako u samoj crkvi tako i na gradskim ulicama.

Grad je bio potpuno prometno zatvoren, kretanje je bilo omogućeno, i to zadanim rutama, samo pješacima, a trgovine su bile zatvorene. Na sam sprovod i dosad neviđene mjere osiguranja potrošeno je, procjenjuju stručnjaci, oko šest milijardi funti. No, u razgovoru s građanima, poreznim obveznicima koji to plaćaju, čini se da im taj trošak ne smeta i smatraju da je kraljica zaslužila ovakav grandiozan odlazak. Osim u Londonu, velika gužva nastala je i u Windsoru u koji je pristiglo nekoliko desetaka tisuća ljudi. Svi oni koji nisu stigli do Londona, odlučili su posljednje zbogom kraljici izgovoriti u ovom, kraljici jako dragom dvorcu.