Udovica Vinka Coce o sjećanju na supruga: 'Muzej? Ništa od toga, to su bila samo obećanja'

Prije nešto više od dva tjedna navršilo se 11 godina od kad nas je napustio jedan od najvećih hrvatskih pjevača, Vinko Coce. Trogirski slavuj iza sebe je ostavio tisuće i tisuće shrvanih fanova koji ga se prisjećaju kroz njegove pjesme i stare videozapise. Oni koji su Cocu poznavali privatno za njega imaju samo najljepše riječi i često posežu u sjećanja kako bi još jednom čuli taj zarazni osmijeh. Jedna od takvih je Janja Coce, koja je s Vinkom bila 33 godine u braku. Za nju su godišnjice suprugova odlaska i dalje teške.

- Nekidan sam išla u grad, pričala sam s prijateljicama. Rekla sam im da su mi to najteži dani, a nakon godišnjice dani prije Božić, blagdani, Nova godina... To jako teško podnosim. Najradije bih sve prespavala - izjavila je u razgovoru za Story. Kako kaže, još uvijek joj se grlo stegne kad čuje Vinkov glas ili stihove njegovih pjesama: - Godina ili deset, 11... sve mi je svježe. Svaki dan sve me podsjeća na njega, sve uspoređujem. Kad slušam njegove pjesme ili kad ih netko drugi pjeva... para mi uho, srce, dušu. Nekidan sam se vozila u naš maslinik. Išla sam vidjeti jesu li masline zrele za branje i baš kad sam skrenula u maslinik, na radiju je bila njegova pjesma 'Tri sam ti dana'. Jedva sam došla do parkinga. Suza je suzu gonila, a ipak sam pojačala do daske. Tek kada sam se dobro isplakala, uspjela sam zapaliti cigaretu i poslije obići što sam naumila. - povjerila se Janja.

Prisjetila se kobne 2013. i teškog perioda kroz koji je prošla uz pomoć roditelja: - Moji roditelji, Vinkovi su, nažalost, prije umrli. Svoje sam dovela s otoka, tata je već bio stariji, bolestan i oni su bili s nama u kući. Po cijele sam dane bila u bolnici, bilo je ljeto. Kako posjeti nisu bili strogo određeni, znala sam doći kući i u dva nakon ponoći. Tuširala se, malo odspavala i ujutro opet k njemu - evocira sjećanje na Vinkove posljednje dane supruga, koja ističe kako joj je drago što on i dandanas živi kroz pjesme i ljude koji posjećuju njegov grob.

U znak sjećanja na Cocu u Trogiru se planira instalirati njegov već godinu dana dovršeni spomenik, a govorilo se i o otvaranju muzeja: - Ništa od toga, to su bila obećanja. Nisam imala snage boriti se sa svom tom papirologijom. Da se htjelo, moglo se. Nećake nisam gurala da se bave s time. Imaju oni svoje obveze. Obećavali su, ali... - priznaje Janja koja danas živi skromnim životom s majkom i užom obitelji, a ispunjavaju je posjeti vrtićkoj djeci.

Podsjetimo, u jednom intervju koji je prije nekoliko godina dala za Večernji list prisjetila se i kako su se ona i Vinko upoznali. - Vinko me pitao za ples na školskom plesu, poslije me otpratio kući i tako je sve počelo. Bila je to ljubav na prvi pogled. Osvojio me svojim glasom i slatkim smiješkom – rekla nam je tada. Coce je rođen u Trogiru 22. prosinca 1954. godine. Nakon završene Obrtne škole radi u trogirskom brodogradilištu, a njegov interes za glazbu raste pa 1972. godine počinje surađivati s klapom Trogir uz koju ostaje sve do početka samostalne karijere. Godine 1983. primljen je za zborskog tenora u profesionalnom mješovitom zboru HNK Split, gdje pet godina uspješno pjeva cjeloviti operni repertoar.

Samostalnu karijeru počinje 1991. godine. Dvije godine poslije snima svoj prvi album "Mirno spavaj, ružo moja" koji je donio nekoliko hitova. Iste godine osvaja i Grad Prix na Splitskom festivalu zabavne glazbe s pjesmom "Sićaš li se, Lungomare". Zajedno s klapom Trogir dobiva i nagradu Porin.

