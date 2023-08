Bili smo na setu 'Kumova': Janko se dobro udao, a Stipana očekuje nova uloga

Uoči početka emitiranja omiljene dramske serije 'Kumovi' koja s novom sezonom kreće 4. rujna na Novoj TV, na setu na Zagrebačkom velesajmu su se okupili glumci s kreativnim timom kako bi predstavnicima medija najavili skori start nove sezone, ali i otkrili što gledatelje sve očekuje. Uz najavu nove, treće sezone koja u ponedjeljak kreće s emitiranjem, otkriveno je i da Nova TV trenutno snima četvrtu sezonu serije. Novinare je dočekao Milan Štrljić koji ih je u liku Stipana Macana svesrdno pozdravio i zaželio dobrodošlicu na set gdje nastaje najgledanija serija u Hrvatskoj, a ovom posebnom eventu osmišljenom kao proslava rođenja Stipanove prve praunuke Cvite nazočili su i ostali glumci serije - Radoslava Mrkšić, Daria Lorenci Flatz, Vedran Mlikota, Mirna Mihelčić, Lovre Kondža, Lara Obad, Barbara Vicković, Stojan Matavulj, Vladimir Tintor, Olga Pakalović, Momčilo Otašević, Nika Barišić, Uršula Najev, Konstantin Haag, Jagoda Kumrić, Marina Redžepović, Petra Kraljev, Mijo Kevo, Domagoj Ivanković.

- Okupiti se s cijelom ekipom i vidjeti toliko entuzijazma među svima, pa i među medijima, bilo je nevjerojatno iskustvo. Ova serija ima posebno mjesto u mom srcu, i imati priliku podijeliti detalje o nadolazećoj sezoni s našim obožavateljima i novinarima bilo je zaista zadovoljstvo, izjavio je Milan Štrljić, koji je u seriji postao pradjed.

- Nemam još tog životnog iskustva, ali sigurno da je jedna velika promjena koja me veseli jer imamo još jedan mali veliki problem. Stipan je oprečne naravi od mene, ali mi je legao jer je nepredvidiv. Volim ga, kazao je Štrljić i dodao da je atmosfera na snimanju jako ugodna.

VEZANI TEKSTOVI:

- Snima se po 12 sati dnevno, ali to je 12 sati igre i zabave. Sve kolege su spremne i svi smo unutra. Kad se posao pretvori u igru, to je najbolja situacija. U seriji je dosta mojih bivših studenata, kad treba uvijek sam im na usluzi, kazao je Štrljić, te usporedio snimanje serije prije 40 godina, kada je radio "Velo misto", i ovih danas.

- To je neuspredivo, prije se više ulagalo, danas je sve brže, mora se brzo reagirati. Uostalom, takav je i život, prije smo pili 3,4 sata tursku kavu, danas se pije kava s nogu, rekao je Štrljić.

Uz već uigranu glumačku postavu, u četvrtoj sezoni koja se trenutno snima, u seriju ulaze i glumci Žarko Radić, Fabijan Pavao Medvešek, kao i Nataša Janjić koji će donijeti nove obrate i dodatno uzburkati već uzavrelu atmosferu u Zaglavama.

- Jako mi je drago što sam se pridružio ovoj sjajnoj ekipi. Njihova predanost i strast prema ovom projektu neizmjerne su, i već sada znam da smo stvorili nešto posebno za gledatelje. Na setu je je jako dobra atmosfera, lik kojeg igram, a kojeg će gledatelji tek upoznati, svakako je jedan osebujan karakter i vjerujem da će se uvući gledateljima pod kožu. Radujem se što ćemo zajedno otkriti nove sfere priče i ponuditi gledateljima nezaboravno iskustvo, poručio je Žarko Radić.

No, glavna priča je ljubav između Janka kojeg glumi Momčilo Otašević i Luce, koju igra Ana Uršula Najev. U novoj sezoni Janko se doselio kod Luce.

- Ja se šalim da se Janko udao, ali da se nije baš vrhunski udao. U suštini mu je jako dosadno i frustriran je jer mora puno raditi po kući, a nema novca da dragu izvede na večeru. No, meni je to dobro za igru. Super mi je što sam sad u dobrim odnosima sa Zvonom Akrapom kojeg igra Stojan Matavulj, pa sam dobio priliku da više igram s njim, rekao je Momčilo. Između njega i Ane Uršule Najev je odlična kemija na setu, a to se najbolje vidjelo na kraju prošle sezone, kada je njegov Janko bio posebno dirnut i zaplakao dok je Luca pjevala "Žute dunje".

- Meni ne treba luk da bih zaplakao na setu, no posebno me dirnulo kad je Uršula pjevala "Žute dunje". Tu pjesmu posebno volim, puno puta sam je i sam znao naručiti pred fajrunt, rekao je Momčilo koji već deset godina snima serije u Hrvatskoj.

- Bit ću iskren, ja pročitam sve scene koje snimam, a ostalo pitam kolege što se događa njima, pa povezujem stvari. Inače, tekst ne učim napamet, nego pročitam prije snimanja scene - otkrio nam je Momčilo.

- Janko radi najbolje doručke, međutim ne ponaša se kao pravi muškarac u kući, kao što je to popularno kod nas. Naravno, točno u tom trenutko kad je on u poslovno/testoteronskoj stagnaciji, Luci će se otvoriti nove poslovne prilike. Naići će na brojne prepreke i izazove. Bit će puno izazova pred njom kao liječnicom i osobom. No, ljubav pobjeđuje sve prepreke, rekla nam je Ana Uršula Najev i dodala da je oduševljena uspjehom serije.

- Mi smo mislili da će ovo stati na jednoj sezoni, međutim ljudima se ova serija uvukla ljudima u domove, Zašto onda raditi nešto novo, kad svi vole ovu seriju? Ja svojima kažem da se više ponašam kao Luca, nego kao Uršula. Nema više istraživanja, već to ide instinktivno. Mi smo na setu postali kao jedna obitelj, i drago mi je da možete to vidjeti i sami. Nikad se nije dogodila neka svađa i klanovi. Mnogi su komentirali kako je ovo prvi put da nema borbi ega, kazala je Uršula.

Na setu je kao posebna gošća bila i gospođa Biserka Hajdek, koja je kao jedan od najvećih fanova serije osvojila posebnu nagradu, dolazak na set i upoznavanje s glumcima.

- Na Facebook grupi "Kumovi" bila je nagradna igra, a moj komentar proglašen je kao najkreativniji. Napisala sam im da ih ne samo gledam svaku večer, nego ih i sanjam. Izuzetna mi je čast da sam ovdje, rekla je gospođa Biserka, koja je domaćinu Stipanu Macanu donijela i poklone bocu pića i tri čokolade koje je morao podijeliti članovima svoje obitelji.

Press event nije samo pružio priliku za razgovor s glumcima, već je i omogućio medijima da zavire iza kulisa i saznaju više o procesu stvaranja serije koju režiraju Zoran Margetić, Tomislav Rukavina, Robert Orhel te Darko Drinovac, a nastaju iz pera pisaca Deje Matas, Nataše Buljan, Jelene Gotovac, Milijana Ivezića, Tomislava Hrpka, Vedrane Klepice, Zrinke Pavlić.

'- Nove sezone serije 'Kumovi' predstavljaju logičan korak naprijed, ali i jedno osvježenje. Uspjeli smo zadržati duh i srž onoga što čini 'Kumove' tako posebnim, dok smo istovremeno pružili nove elemente koji će iznenaditi i oduševiti našu publiku. Dramski momenti su dublji, humor je još istančaniji, a likovi prolaze kroz izazove koji će ih natjerati da rastu i mijenjaju se. 'Kumovi' su od samog početka emitiranja imali posebno mjesto u srcima brojnih vjernih gledatelja, i mi smo se posvetili tome da ta veza ostane i dalje tako snažna i kroz ovu sezonu, izjavio je Josip Žuvan, kreativni producent serije.

Nova sezona koju će gledatelji imati priliku pratiti od ponedjeljka 4. rujna na Novoj TV donijet će nove uzbudljive preokrete, a čemu će se gledatelji smijati, što će ih šokirati, a što iznenaditi – tek će otkriti.

VIDEO: Stipan Macan (Milan Štrljić) na setu serije 'Kumovi', najavio je novu sezonu