U show je ušla s 144 kilograma! Pogledajte kako Josipa izgleda danas

Josipa Lopac, kandidatkinja treće sezone popularnog showa Život na vagi na Instagramu je pokazala kako je izgledala prije ulaska u kuću te se pohvalila preobrazbom.

– Dragi moji. Ova prva slika je bila dan prije nego što sam krenula u ŽNV. Bilo me sram skinuti se, ne dao Bog da me itko vidi ovakvu. I onda, nakon 5 mjeseci vježbanja i prehrane i odlaska na najbolje tretmane, došla sam do ove druge slike, ali to nije kraj. Nastavljam dalje – napisala je bivša kandidatkinja na Instagramu.

Ova 25-godišnjakinja iz Senja imala je 143, 4 kilograma prije ulaska u show, a napustila ga je čak 50 kilograma lakša, što je zaista velik uspjeh.

Josipa se trudi zdravo smršaviti jer, kako je otkrila u finalnoj emisiji showa, želi postati majka.