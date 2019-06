U Kim se zaljubio odmah, ali za najvažniji korak nije imao hrabrosti

Jedna zabava u Pittsburghu na kojoj je svirao s tamburašima bila je sudbonosna za Miroslava Škoru. Naime, tada je prije gotovo 30 godina Miroslav Škoro upoznao svoju suprugu Kim Ann Luzaich.

Prvi korak u upoznavanju napravila je Kim i prišla je pjevaču, a Škoro tvrdi da se u nju zaljubio još dok ju je gledao s leđa.

- Kimica je prva prišla meni, a za početak veze je zaslužan Joe Perozich koji ju je doveo za ruku i rekao: Evo, ona se želi upoznati s tobom, a ja sad odoh jesti! - rekao je Škoro u jednom intervju za 24 sata kako se dogodio njihov prvi susret.

Kim je pak u jednom razgovoru rekla kako ga je prvi put vidjela na jednom pikniku i primijetila da je zgodan, a kad ga je ugledala na pozornici i čula njegov glas znala je da je to muškarac s kojim će provesti ostatak života. Vrijeme koje su proveli zajedno u Americi bilo je kratko jer se Škoro morao vratiti u Hrvatsku. Kim je nakon nekoliko mjeseci došla za njim, a svoju veliku ljubav su tri puta ovjekovječili brakom.

Najprije su se vjenčali kod matičara u Hrvatskoj, zatim u crkvi i onda su se vjenčali i u Americi jer je Kimin otac želio vjenčanje i za njenu američku obitelj i rodbinu. U braku su 30 godina i imaju dvoje djece, kći Ivanu i sina Matiju. Škoro je rekao kako je supruga zaprosila njega, jer je on zapravo sramežljiv.

- Imam osjećaj kao da smo u braku tek sedam ili osam godina. Imamo lijep život, kod nas nema lupanja vratima ili povišenih tonova, poštujemo se, uvažavamo, imamo jako puno razumijevanja jedno za drugo, Miro je jako duhovit pa ga stalno molim da mi ponovi neki dobar vic koji on nenadmašno zna ispričati, imamo puno prijatelja i doista sam sretna - ispričala je za Gloriju kada je sa suprugom slavila 25 godina braka.

Ova diplomirana pravnica kaže kako joj nije žao što je karijeru zbog obitelji stavila po strani, ali je zato sa suprugom izgradila uspješno poslovno carstvo. Kim je uz njega i u utrci za predsjednika, a uz supruga je bila i tijekom perioda u kojem je imao ozbiljnih zdravstvenih problema. Naime, 29. kolovoza prošle godine Škoro je završio u bolnici, a u intervju za Večernji detaljno je opisao što se dogodilo tog kobnog dana.

- Toga jutra probudio sam se s vrlo specifičnom boli u prsištu i shvatio da se događa nešto ozbiljno. Istuširao sam se, zatim uključio računalo i platio neka dva računa, a onda došao k svojima i rekao da me voze u bolnicu. Vozila me supruga, no nisam joj rekao što mi se događa. Kad smo došli u Merkur, nije radilo dizalo pa sam se još i popeo na četvrti kat. U tom trenutku, kažu, nisam imao infarkt, nego predinfarktno stanje. Klasični infarkt doživio sam na stolu dok su mi radili koronografiju.- ispričao je pjevač.

Rekao je kako su supruga i djeca tada posebno pazili na njega i trudili se poštedjeti ga nekih poslova.